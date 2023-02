Blumenbärbele lost Gewinner aus

Walldürn. Die Walldürner Weihnachtsaktion „Einkaufen und Gewinnen“ wurde nun ausgelost.

Bei der Aktion mussten sechs Stempel beim Einkaufen in Geschäften von „ Walldürn gemeinsam“ gesammelt werden und die gefüllte Sammelkarte bis Weihnachten abgegeben werden. Jeder Teilnehmer hatte dann die Chance auf einen Sofortgewinn, eine Weihnachtskugel 2022, solange der Vorrat ausgereicht hatte.

„Wir hatten wirklich viele Teilnehmer. Die Weihnachtskugeln haben gar nicht ausgereicht“, berichtet Marianne Stäudinger von der Tourist- und Freizeitinformation der Stadt Walldürn. Nun war es aber soweit und das Blumenbärbele Antonia Paar waltete ihres Amtes und loste die Gewinner aus.

Noch keine Pläne

Den großen Hauptgewinn, ein Einkaufsgutschein im Wert von 1000 Euro, einlösbar in den Mitgliedsgeschäften von „Walldürn gemeinsam“, gewann der sechsjährige Lenny Höllein aus Walldürn. Genaue Pläne hat der junge Gewinner noch nicht. Den zweiten Preis erhielt Jacky Bandow aus Walldürn: ein 500 Euro „Walldürn gemeinsam“-Einkaufsgutschein. Auch er hat noch keine genauen Pläne. Bandow verrät aber, dass er sich mit seiner Frau beraten wird. Für den dritten Preis, ebenfalls ein 500 Euro Gutschein, loste das Blumenbärbele als Gewinnerin die Walldürnerin Marianne Mairon aus. Am Dienstag überreichte Bürgermeister Markus Günther zusammen mit Susanne Leiblein, Vorsitzende von „Walldürn gemeinsam“, die Hauptgewinne.

Per Post benachrichtigt

Alle weiteren Gewinner werden per Post benachrichtigt und darüber informiert, ob sie den Gewinn dann in der Tourist- und Freizeitinformation im Alten Rathaus abholen können oder der Gewinn direkt per Post mitgeschickt wurde.

Die Gewinne gehen an: Heike Handtusch, Maria Thiry, Christel Strauch, Wolfgang Hefner, Hildegard Denz, Ilse Kinbacher, Sophia Staudenmeier, Sieglinde Weber, Iris Geiger-Seitz, Nicole Geier, Brigitte Laukenmann, Simona Radke, Christian Kaufmann, Alfred Günter, Horst Lenski, Karin Hoffmann, Regina Staudenmeier, Beate Horn, Beate Schwarzer, Erna Müller, Gaby Leiblein, Amy Höllein, Johannes Schlegel, Bruno Frauenkron, Friedlinde Staudenmaier, Florian Wanke, Holger Rudolph, Michaela Georgi, Eckhard Folhoffer, Jeremias Keim, Amelie Hiestermann, Kerstin Kirchgessner, Angelika Ploß, Andrea Kempf, Annette Hefner, Agnes Türk, Mila Hiestermann, Alexandra Hefner und Josef Kaufmann.