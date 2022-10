Blumen-Bärbele als Glücksfee

Walldürn. Insgesamt 35 Veranstaltungen umfasste das Programm der „Walldürner Ferientage“. Die gingen von Ende Juli bis zum 10. September und wurden mit nahezu 217 Anmeldungen von Kindern und Jugendlichen von vier bis 16 Jahren wieder zu einem vollen Erfolg.

Die Ferientage sind ein Erfolgsmodell, in dem sich Vereine und Gruppen mit einer beispielhaften Vielfalt und Konstanz beteiligen. Viele Vereinsmitglieder und Ehrenamtliche opferten ihre Freizeit und setzten sich dafür ein, dass das Sommerferienprogramm wieder in seiner ganzen Vielfalt und hochwertigen Qualität durchgeführt werden konnte. Als zusätzlicher Anreiz war wieder ein Ferienspaß-Teilnehmerpass ausgegeben worden, mit Hilfe dessen es drei schöne Preise zu gewinnen gab. Die Gewinnauslosung fand im kleinen Sitzungszimmer des Rathauses statt und wurde in Anwesenheit von Bürgermeister Markus Günther und von Tanja Naas und Marianne Stäudinger von der Tourist-Information der Stadt vom „Walldürner Blumen-Bärbele“, Antonia Paar, als „Glücksfee“ vorgenommen. Den 1. Preis, eine Familienkarte für das Odenwälder Freilandmuseum, gewann Ronja Beyersdorfer aus Walldürn, den 2. Preis, eine Eselwanderung für zwei Personen, Tom Schinnagel aus Walldürn, und den 3. Preis, einen Kino-Gutschein der „Löwen-Lichtspiele“, Lars Hauk aus Walldürn. ds

Das Blumen-Bärbele zog die Gewinner der Ferienspaßaktion. © Bernd Stieglmeier