Blick hinter die Kulissen bei Perga

Altheim. Auf Einladung des Geschäftsführers Fabian Wilhelms besuchte die Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Odenwald-Tauber Nina Warken zusammen mit Bürgermeister Markus Günther und Vertretern des CDU-Stadtverbandes Walldürn die Perga GmbH in Altheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit über 50 Jahren ist die Perga auf die individuelle Herstellung von Folien höchster Qualität spezialisiert. Hierbei sind die Produkte immer auf die Anforderungen und Wünsche der Kunden zugeschnitten. „Neben unserer kontinuierlichen Anpassung an die Anforderungen der Zeit sind unsere individuellen Lösungen die Hauptgründe für unser jahrzehntelanges und erfolgreiches Bestehen“, so Wilhelms.

Bei der Perga gilt von Beginn an das Motto „Gestern schon an morgen gedacht“, weshalb sich das Altheimer Unternehmen schon früh auf nachhaltige Industriefolien und Verpackungen spezialisiert hat. Bei Perga ist Nachhaltigkeit kein Trend oder einfach mal daher gesagt – hier wird nachhaltig gehandelt, indem seit Jahrzehnten Produkte ökologisch und in höchster Qualität produziert werden. Bereits bei der Auswahl der Rohstoffe wird auf Umweltverträglichkeit und hundertprozentige Recyclefähigkeit geachtet.

Mehr zum Thema Arbeitsmarkt „Ambitionierte Strategie auf allen Ebenen“ gefordert Mehr erfahren „Odenwälder GenussTaschen“ Taschen sind sehr gefragt Mehr erfahren In der Touristinformation Heimatgenuss zum Verschenken Mehr erfahren

Auch die Verwirklichung des Werkstoffkreislaufes ist den Verantwortlichen der Perga seit Jahrzehnten wichtig, weshalb der Betrieb schon lange eine eigene Recyclinganlage betreibt und damit den eigenen Ausschuss reduziert und den Abfall direkt wieder in die Produktion einfließen lässt.

Über all dies konnten sich Nina Warken und die Abordnung der CDU ein eigenes Bild machen. Der Blick hinter die Kulissen war interessant und verdeutlichte, wie hoch technisiert, ausgeklügelt aber auch spezialisiert die Produktion bei der Perga ist. Gerade in Bezug auf Folien und Verpackungen sei der Schutz der Umwelt ein wichtiges und sensibles Thema. Umso wichtiger ist, dass man erkenne, dass Kunststoff nicht gleich Kunststoff ist.

Im Rahmen des Austausches stand neben den hohen Energiekosten auch das Thema Fachkräftezuwanderung im Mittelpunkt. Gerade in Zeiten des wachsenden Fachkräftemangels sind Unternehmen wie die Perga von einer gezielten Zuwanderung abhängig, um den Betrieb aufrecht zu erhalten. Nina Warken wies zudem auf die nötige Aktivierung des Fach- und Arbeitskräftepotenzials im eigenen Land hin. Hier müsse seitens der Ampelregierung dringend mehr unternommen werden. Zuwanderung allein könne vor allem mittel- und langfristig nicht die Basis für eine solide und nachhaltige deutsche Wirtschaft sein.