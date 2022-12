Walldürn. Nach zweijähriger Pause fanden sich die Mitglieder der OWK-Ortsgruppe am Samstag zu einer Adventsfeier im „Hirsch“ ein.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Agnes Sans s begann der meditative Teil. Unter der Leitung von Brunhilde Marquardt wurde die alte, traditionelle Weihnachtsgeschichte einmal aus einer ganz anderen Perspektive präsentiert – aus heutiger Sicht und mit Blick auf die momentane Situation in aller Welt.

Nach der Einleitung verkündete Erna Müller, dass auch heute noch Engel Botschaften in die Welt bringen würden. Günter Schmidt, der Quirinius verkörperte, erklärte: „Verliert Euch nicht, sondern bleibt Mensch mit Herz und Seele.“

Die „Herbergsmutter“ Brigitte Laukenmann erzählte von Möglichkeiten – damals und heute –, Not zu lindern, Ungerechtigkeit nicht zu dulden und barmherzig zu sein, gerade im Hinblick auf die heutige Flüchtlingssituation.

Marita Eisenhauer berichtete in ihrer Rolle als Maria von einer stimmigen Atmosphäre nach der Geburt des Kindes im Stall, aber auch von ihrem Schmerz, „dass Kinder uns nicht gehörten, doch wir sie lieben dürften“. Toni Volkert hinterfragte die Figur Josef und dessen Existenz im Krippengeschehen. Dabei brachte er zum Ausdruck, dass er sich damals für diese Familie entschieden habe und hierbei nur bewundernd äußern könne, was Jesus mit seinen Reden und Taten bewegt habe. Christel Kuhn sprach für die Hirtin und deren Glück, das für jeden und überall lauern könne – man müsse nur die Augen dafür offenhalten und dem Licht folgen. Nach dem gemeinsam gesungenen „Kommet ihr Hirten“ berichtete Albert Ehrler für den Weisen aus dem Morgenland von dem Wagnis, sich an Zeichen und Wunder zu halten. Man müsse in dieser Welt immer mit Überraschungen rechnen. So bringe die Geburt eines Kindes immer das Neue in die Welt. Marianne Westrich bereicherte die Adventsfeier mit ihrem Sologesang: „Denn es ist Weihnachtszeit“. Danach folgte ein kurzer Dialog zwischen den Krippenfiguren Ochs und Esel, vorgetragen von Ralf Englert und Karl-Friedrich Berberich.

Agnes Sans dankte allen, die zum Gelingen der Feierstunde beigetragen haben – und ebenso allen Vorstandsmitgliedern und Wanderführern für deren Engagement.

Edeltraud Berberich zitierte das Mundartgedicht von Hanne Assion-Bausback: „Gheimnisvolli Weihnachde“. Mit dem Lied „O, du fröhliche“ endete der offizielle Teil. ds