Bisherige Rekorde gebrochen

Walldürn. „Radfahren bringt Sie nicht nur schnell ans Ziel, der Tritt in die Pedale fördert auch die Gesundheit.“ So sehen es auch die Mitglieder der Fahrradgruppe des Fördervereins der Eintracht ’93, die fast wöchentlich bei einigermaßen gutem Wetter ihre Runden fahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abschluss der Saison fand die Siegerehrung des „Fahrradchamps“ im Klubheim der Eintracht Walldürn statt. Nach dem Coronatief wurden im laufenden Jahr alle bisherigen Rekorde gebrochen. Im Durchschnitt elf Mitglieder der Radlergruppe, die insgesamt 35 aktive Erwachsene umfasst, trafen sich jeden Mittwoch bei einigermaßen schönem Wetter 27-mal, um im Durchschnitt knapp zwei Stunden in der näheren Umgebung von Walldürn zu radeln.

20 Touren durchgeführt

So wurden im Laufe des Jahres 20 Touren durchgeführt und dabei rund 918 Kilometer in einer Zeit von 48 Stunden zurückgelegt. Wie schon mehrmals in der Vergangenheit war eifrigster Teilnehmer Josef Rubey, der jeweils an 24 Radtouren teilnahm, knapp dahinter seine Ehefrau Roswitha – erstmals eine Frau bei den Siegern – mit 22 und Werner Farrenkopf mit 21 Touren.

Mehr zum Thema Mitgliederversammlung Hybrides Wirtschaftsforum ein Höhepunkt Mehr erfahren

Nachdem der Vorsitzende der Eintracht ’93 Walldürn, Jürgen Mellinger, der Fahrradgruppe Grüße hatte ausrichten lassen, stellte der Vorsitzende des Fördervereins, Joachim Mellinger, die Ergebnisse vor und überreichte den fleißigsten Radlern eine Urkunde und ein Präsent.

Auch im nächsten Jahr wird der Förderverein wieder jeden Mittwoch Fahrradtouren rund um Walldürn organisieren. mel