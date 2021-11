Bibelbetrachtung im Pfarrsaal

Walldürn. Unter dem Begriff „Lectio Divina“ (Bibelbetrachtung) bietet die Seelsorgeeinheit Walldürn am Mittwoch, 10. November, von 19.30 bis 21 Uhr einen weiteren Abend dieses neuen pastoralen Angebots im katholischen Pfarrsaal an. Diese Form der Bibelbetrachtung ist eine Methode der Bibellesung, die eine persönliche Begegnung mit dem Wort Gottes sucht. Neben dem Lesen der Bibelstelle nehmen die Betrachtung und das Nachdenken darüber breiten Raum ein. Als weitere Schritte folgen das Sprechen mit und über Gott, die Kontemplation sowie die Aufforderung des Handels danach im Umgang miteinander im täglichen Leben. In dieser zweiten Einheit wird der Bibeltext aus dem aus dem Lukasevangelium 16,19-21 betrachtet. Für die Teilnahme sind keine Vorkenntnisse notwendig. Interessierte Teilnehmer sollen eine eigene Bibel (Einheitsübersetzung) mitbringen. Weitere Treffen finden am Dienstag, 7. Dezember, und am Dienstag, 11. Januar, statt. ac

