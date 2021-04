Bei einem Brand in einem Ferienhaus in Wettersdorf sind am Ostersonntag drei Menschen verletzt worden. Eine 15 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Ihre 54- und 56-jährigen Eltern atmeten ebenfalls Rauchgase ein. Sie wurden vor Ort behandelt und kamen schließlich bei Nachbarn

...