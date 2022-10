Bewegte Bilder und Erfahrungsaustausch

Walldürn. Seinen 100. Geburtstag hätte im Juni der Architekt Günter Behnisch gefeiert: Als Mitglied der Architektenkammer Baden-Württemberg gestaltete er mehr als 150 Gebäude – darunter die Münchner Olympiaanlagen 1972 und den Bonner Plenarsaal.

Nachdem ihm die Architektenkammer zum „Tag der Architektur 2022“ eine Sonderausstellung gewidmet hatte, möchte auch die Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis an ihn erinnern: Am 9. November richtet sie in den Walldürner Löwen-Lichtspielen ein öffentliches Kinoevent aus, an dem zwei Filme an Günter Behnisch erinnern.

Der Architekt Günter Behnisch. © Behnisch&Partner/Christian Kandzina

„Auch das rege Interesse der Bevölkerung an unserem sehr erfolgreichen Bauhaus-Abend im Jahr 2019 haben uns zu dieser Veranstaltung animiert – zumal es sich um eine sehr gute Gelegenheit handelt, die breite Öffentlichkeit auf Günter Behnisch und sein bauliches Vermächtnis aufmerksam zu machen“, erklärt Vorsitzender Josef Scheurich.

Der Abend greift das seinerzeitige Konzept auf, indem er sich nicht als reine Vorführung zweier Filme versteht. Den Filmen kommt dabei aber auch die Aufgabe zuteil, Grundlage für Gesprächsstoff zu sein: Gezeigt werden die 1994 von Klaus Goldinger gedrehte Dokumentation „Häuser machen Menschen.

Der Architekt Günter Behnisch“ und die 1996 von Joachim Haupt und Sabine Pollmeier für die Deutsche Welle produzierte filmische Abhandlung „Die Schönheit der Transparenz. Der Architekt Günter Behnisch und seine Bauten“.

Beide Produktionen beleuchten aus verschiedenen Perspektiven das Leben und Wirken des 2010 mit 88 Jahren gestorbenen Architekten und Professors für Architektur Behnisch, seine bekannten und auch weniger bekannten Bauwerke sowie seine gestalterischen Ansichten: Der 1922 in Dresden-Lockwitz geborene und ab seinem 1947 begonnenen Architekturstudium im Stuttgarter Raum ansässige Visionär wollte die Gesellschaft mit seiner Architektur nicht erziehen, sondern auf die Zukunft hinweisen. Zu seinen Leitsprüchen zählte, dass der Auftrag für Architektur stets in den Problemen der jeweiligen Zeit zu finden sei.

Das Kinoevent möchte jedoch nicht nur bewegte Bilder präsentieren, sondern auch Grundlage für lebhafte Gespräche und einen Erfahrungsaustausch bilden.

„Bereits 2019 hatten sich viele Besucher sehr für die Bauhaus-Architektur interessiert und verweilten nach der Filmvorführung bei uns“, blickt Josef Scheurich zurück, der an jenem Abend die Begrüßung übernehmen wird.

„Eine kurze Pause bei einem Gläschen Sekt im Foyer wird es ebenso geben wie breiten Raum für Gespräche nach den Filmen, die auf eine Gesamtlaufzeit von etwa 70 Minuten kommen“, informiert er.

Die in einem ehemaligen Stuttgarter Kaufhaus angelegte Ausstellung „Bauen für eine offene Gesellschaft – Günter Behnisch 100“ hatte er mit einer Delegation der Kammergruppe Neckar-Odenwald-Kreis besucht, um sich vor Ort Eindrücke zu ermöglichen.

Insgesamt wurde eine höhere dreistellige Anzahl an Exponaten inklusive Plänen, Zeichnungen, Filmaufnahmen, Schriften und 19 Architektur-Modellen gezeigt.

Auch diese Exkursion animierte Josef Scheurich und die Kammergruppe zu einem erneuten Kinoevent, zu dem alle Interessierten willkommen sind: „Bauen für eine offene Gesellschaft: Günter Behnischs Bauwerke waren Ausdruck des demokratischen Bauens. Alles Schwere war ihm verhasst. Für ihn sollte seine Architektur offen sein und Freiräume schaffen. Eine für unsere Gesellschaft noch heute bedeutsame Philosophie“, betont Scheurich. ad