Betreuungsplätze reichen aus

Walldürn. Der örtliche Bedarfsplanung der Stadt Walldürn für das Kindergartenjahr 2021/2022 war ein Thema bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag in der Nibelungenhalle.

Nach Paragraf 3 des Kindertagesbetreuungsgesetze sind die Gemeinden für die Durchführung von Aufgaben der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zuständig, führte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy aus.

Zur Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes erstelle die Gemeinde deshalb die örtliche Bedarfsplanung, an welcher sie die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, zum Beispiel die Kirchen, beteiligt.

Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben einjährige Kinder seit dem 1. August 2013 und Kinder ab drei Jahren bereits seit dem 1. Januar 1996.

Kinder die das erste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, haben einen Betreuungsanspruch gemäß Paragraf 24, Absatz 1, etwa bei Berufstätigkeit beider Elternteile.

Nachdem die erste Gruppe im Erweiterungsbau des Kindergartens St. Martin zum 1. Juli und die zweite Gruppe vermutlich nach den Sommerferien des Kindergartens am 23. August in Betrieb genommen werden kann, stehen im Kindergartenjahr 2021/2022 ausreichend Betreuungsplätze in der Kernstadt zur Verfügung. Auch in den Stadtteilen könne der erforderliche Platzbedarf gedeckt werden, so Hotzy weiter.

Entscheidung im Juli

Über die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 werde in der Sitzung des Gemeinderats vom 27. Juli entschieden. Derzeit erarbeite die kirchliche Verrechnungsstelle eine Entgeltübersicht auf Grundlage der am 7. Juni 2021 eingegangenen gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände.

Einstimmig billigte der Gemeinderat die örtliche Bedarfsplanung 2021/2022. mar