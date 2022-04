Beten für den Frieden

Walldürn. Unter dem Leitgedanken „Frieden“ steht am Freitag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Wallfahrtsbasilika die gestaltete eucharistische Abendandacht „Stay and Pray – bleiben und beten.“ Die meditativen Texte und Lieder sind auf das Thema ausgerichtet. Die Besucher können an diesem Abend auch ihr persönliches Friedenslicht anzünden und damit ihre Anliegen zum Altar tragen. Diese Anbetungsstunde lebt vom musikalischen Lobpreis und so konnte auch wieder eine Lobpreisband zusammengestellt werden. Die Lieder werden zum Mitsingen auf einer Großleinwand angezeigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber hinaus wird es in dieser Stunde auch bewusst stille Phasen geben, um im persönlichen Gebet seine Bitten vor Gott zu bringen. Zuvor findet um 18 Uhr das Rosenkranzgebet und um 18.30 Uhr die Feier der Heiligen Messe statt. (ac)

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2