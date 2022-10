Beteiligung an Windkraft

Walldürn. Der Gemeinderat votierte einstimmig dafür, dass sich die Stadtwerke mit 600 000 Euro und damit mit einer Quote von 24 Prozent am Windpark „WP 10“ bei Altheim beteiligen. DasUnternehmen will diese Beteiligung mit einem Darlehen in selber Höhe finanzieren. Für dieses übernimmt die Stadt eine Bürgschaft über 80 Prozent.

Höherer Kontokorrentkredit

Auch für die Ausweitung der Kontokurrentkredite der Stadtwerke bei Volksbank und Sparkasse auf jeweils drei Millionen Euro bürgt die Stadt mit 80 Prozent. Die Stadträte folgten einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung. Mit dem größeren Kreditrahmen wollen die Stadtwerke ihre Zahlungsfähigkeit sicherstellen. Wie Bürgermeister Günther erläuterte, hätten sich die Zahlungsverpflichtungen der Stadtwerke wegen der gestiegenen Energiepreise erhöht, die Abschlagszahlungen der Kunden dagegen noch nicht. mb