Bessere Kenntnis sorgt für besseres Verständnis

Rippberg. Rund 70 Interessierte aus Rippberg, aber auch der näheren Umgebung, fanden sich im Foyer der Sporthalle ein, um am Vortrag „Neue Wildtierarten in Ort und Region“ mit anschließendem Bürgergespräch teilzunehmen. Unter den Teilnehmern des Vortrags über Wildtiere waren auch zahlreiche Jäger und Landwirte. Zur Veranstaltung hatte das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg“ den Wildtierbeauftragen des Neckar-Odenwald-Kreises, Tobias Kuhlmann, eingeladen. Er referierte vor vollem Haus und stellte sich danach den Fragen der Bürger. Passend zum Wildtierthema rahmte die Jagdhornbläsergruppe „Waidmannsheil Buchen“ den gemeinsamen Austausch mit gleich drei Auftritten, bei denen sie Jagdsignale, Jägermärsche und -lieder präsentierten, die Gäste musikalisch begrüßte und verabschiedete. Kuhlmann skizzierte kurz seine dienstlichen Aufgaben und ging auf das Baden-Württembergische Wildtier-Managementgesetz ein. Wildtiermanagement bedeute, Tiere, deren Lebensräume und Menschen tunlichst in Einklang zu bekommen. Tiere könnten sich selbst managen, daher kombinierten sich Art und Lebensraum meist unproblematisch. Kuhlmann: „Viele Probleme, die entstehenden, sind häufig Menschen gemacht oder werden von ihnen als eines betrachtet. Meine Aufgabe ist es dann, sich der Sorgen anzunehmen.“ Tobias Kuhlmann ging auf sieben Arten des Berichts exemplarisch und vertiefend ein, wie sie in der öffentlichen Diskussion zurzeit am lebhaftesten stattfinden: Biber, Luchs, Nilgans, Nutria, Waschbär, Wildkatze und Wolf. Kuhlmanns Werben: „Je besser unser aller Kenntnis über die Tiere, desto besser das Verständnis für ein gelingendes Miteinander.“

Der Waschbär sei seinerzeit als Pelztier nach Deutschland eingeführt worden, dann aus Farmen ausgebüxt. Der possierliche Marder habe sich als eine hoch invasive Art und geradezu explosionsartig über Europa ausgebreitet. „Auch im Neckar-Odenwald-Kreis besetzt er nun Lebensräume, die angestammt von heimischen Raubtierarten besiedelt sind“, wusste der Experte.

Zudem könne er exzellent klettern. Daher greife der Waschbär breiter und tiefer als zum Beispiel Fuchs oder Dachs in das hiesige Ökosystem ein. Bemühungen, die auch im Neckar-Odenwald-Kreis rasant wachsende Waschbärpopulation zu kontrollieren, laufen. Kuhlmann: „Wir werden ihn nicht mehr komplett los werden und müssen nun lernen, mit ihm umzugehen.“

Der Wolf, so Kuhlmann später, verbreite sich bundesweit, bislang aber kaum in den Odenwald hinein. Ein vor zwei Jahren im Odenwald sesshafter Wolf sei verschwunden. Der Odenwald bietet ihnen ein passendes Habitat. Daher dürften wir auf kurz oder lang wieder Wölfe im Odenwald antreffen.“

Nach dem interessanten Vortrag Kuhlmanns entzündete sich das anschließende Bürgergespräch zunächst am Reizthema Wolf. Ein Landwirt stellte die Frage „Brauchen wir den Wolf, angesichts der Tierrisse, die er verursacht?“ und rechnete hohe Investitionen in staatliche Wolfschutzmaßnahmen vor. Andere Teilnehmende berichteten anschaulich über ihre Erlebnisse mit Waschbären auf ihren Grundstücken oder auch Jagdrevieren, stellten Fragen zur Entwicklung lokaler Biberpopulationen in der Gemarkung, aktuell vier.

In den Gesprächen wurde deutlich, dass viele Betrachtungsweisen gegenüber Wildtieren von der Perspektive des Menschen geprägt sind. Er unterscheidet, welches Tierverhalten ihm, dem Menschen, als nützlich oder schädlich erscheint. Der Austausch miteinander ergab nach und nach, dass diese Denke dem Tier gegenüber nicht anwendbar ist. Tiere handeln aus Instinkten heraus, um sich selbst zu erhalten. Weil man Tiere nicht ändern könne, setze das Verhalten ihnen gegenüber immer zunächst beim Menschen an, stellte Kuhlmann klar.

Wo es Reibungspunkte im Zusammenleben mit Wildtieren gebe, müsse im Einzelfall eine Lösung erarbeitet werden. Bei Waschbären etwa könne das vom Vergraulen bis zur Bejagung reichen.

Für den Schutz von Gartenbäumen vor Biberverbiss erläuterte der anwesende Biberbeauftragte Martin Kuhnt könnten Grundstücksbesitzer Stammschutz aus Draht kostenfrei erhalten. Wolfsschutz schlussendlich, so Kuhlmann, sei ein komplexes Thema, das bis ins Bundesnaturschutz- und sogar bis ins europäische Recht hinein reiche. Grundsätzlich sei der Wolf in Europa zunächst einmal gewollt.

Es würden aber, versicherte Kuhlmann, die verantwortlichen Staatsorgane die Entwicklungen der Wolfspopulationen äußerst wach beobachten und beurteilen und sowohl Jagd, als auch Hege des Wolfes parallel dazu zielführend anpassen.

„Jäger sollen es richten“

Ein Jäger mahnte indes an: „Egal, ob Greifvogelschutz oder andere Naturschutzthemen, immer werden sich die Dinge entwickeln lassen und am Ende sollen es wir Jäger richten.“ Für Rippberg und Odenwald sei der Wolf zurzeit außen vor. „Wir haben zu ihm aktuell keinerlei Nachweise“, nahm Tobias Kuhlmann Druck vom Kessel.

Rippbergs Ortsvorsteher Wolfgang Stich kündigte an, für Rippberg eine Übersicht zu Ansprechpartnern zu erstellen. Dieser Liste können Bürger entnehmen, wer ihnen, bezogen auf welche Wildtierart, im Bedarfsfall Antworten auf Fragen geben beziehungsweise erforderlichenfalls auch praktisch eingreifen kann.