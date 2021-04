Besonderes Miteinander gefragt

Walldürn. Für die bereits laufende Wallfahrtssaison, aber vor allem mit Blick auf die bevorstehende Hauptwallfahrtszeit hat Pater Josef Bregula OFMConv an alle kirchlichen Gruppen der Seelsorgeeinheit Walldürn einen Aufruf zur Mithilfe beim Ordnerdienst in der Basilika und am Wallfahrtsplatz gestartet.

Der Wallfahrtsleiter betont: „Ohne die tatkräftige Unterstützung vieler ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, gerade im Bereich des Ordnungsdienstes für die Basilika und am Wallfahrtsplatz, werden wir diese Herausforderung nicht bewältigen können. Es bedarf daher der Mithilfe und des besonderen Miteinanders in dieser Zeit.“

In verschiedenen Arbeitskreisen, im Wallfahrtsausschuss und im Pastoralteam wurde eine Konzeption für das Wallfahrtsjahr 2021 erstellt, immer mit Blick auf das aktuelle Geschehen und das Machbare zur Corona-Lage.

So versucht die Wallfahrtsleitung dieses Angebot den Pilgern zu ermöglichen. Die Hauptwallfahrtszeit beginnt wie immer am Dreifaltigkeitssonntag vom 29. Mai bis 27. Juni und ist erstmals in eine Wallfahrtssaison integriert, die bis 17. Oktober andauert.

Auf Grundlage eines Hygiene- und Sicherheitskonzepts erfolgt die Teilnahme an den Gottesdiensten und Andachten während der Hauptwallfahrtszeit ausschließlich über ein Anmeldeverfahren, was die Arbeit des Ordnungsdienstes wesentlich erleichtert. (ac)