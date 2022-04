Besondere Sichtweise

Walldürn. Im Rahmen der wöchentlichen Kreuzwegandachten gestaltet die katholische Frauengemeinschaft Walldürn am Freitag, 8. April, um 17.45 Uhr in der St. Marienkirche eine ökumenische Kreuzweg-Meditation. Diese Andacht steht unter dem Titel „Aus seiner Sicht“. Dabei werden Lieder aus Taizé gesungen, Texte zum Nachdenken gelesen und Bilder des Künstlers Stefan Weyergraf betrachtet.

Auf keinem der Bilder ist Jesus selbst zu sehen, sondern sie sind aus der Perspektive von Jesus Christus gemalt. Diese Form der Kreuzweg-Meditation will dazu anregen, die Passion mitzuerleben. Die Betrachterinnen und Betrachter nehmen nicht Jesus in den Blick, sondern verfolgen Szene für Szene mit seinen Augen, also „aus seiner Sicht“, und sind so mitten in die dargestellten Situationen und Stationen des Kreuzweges hineingenommen. (ac)

