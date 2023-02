Miltenberg. Der Internationale Chorwettbewerb im Landkreis Miltenberg ist einer der kulturellen Höhepunkte und nach fünfjähriger Pause findet er nun endlich wieder statt. Zwischen Donnerstag und Montag, 13. bis 17. Juli, werden wieder internationale Chöre im Landkreis erwartet, die an zwei Wettbewerbstagen ihr Können zeigen.

Wie auch in den Jahren zuvor, wird der Wettbewerb durch weitere Veranstaltungen ergänzt, zu denen ein Eröffnungskonzert ebenso gehört wie der Besuch in Schulen und das gemeinsame Singen mit heimischen Chören. Der Internationale Chorwettbewerb ist nicht nur ein Erlebnis und eine Bereicherung für den Chorgesang, er ist auch eine Möglichkeit, den Landkreis zu präsentieren und Freunde für die Gegend zu gewinnen.

Die Ausschreibung für die teilnehmenden Chöre läuft, erste Bewerbungen sind eingegangen, so dass einem spannenden und musikalisch anspruchsvollen Programm nichts im Wege steht.

Teil des Wettbewerbs und nicht nur für die Gäste ein tolles Erlebnis, ist die Unterbringung der Sängerinnen und Sänger in Privathaushalten. Auch in diesem Jahr will der Landkreis Miltenberg dies gerne ermöglichen und sucht daher Gastfamilien. Ob sich ein Chor, eine Gemeinde, ein Sportverein oder Einzelpersonen hierfür begeistern können – Begeisterung und Freude an Musik und internationaler Begegnung sind sicher eine Bereicherung für den Landkreis. Darüber hinaus lebt der Chorwettbewerb von der Kooperation mit den Sängerkreisen und damit den Landkreischören, dem Maintal-Sängerbund und dem Bezirk Unterfranken. Auch das Woi-Beschfest vom Elsenfelder Musikverein, das während der Wettbewerbstage stattfindet, ist eine Bereicherung.