Benefizaktion - Pfadfinder laufen 699 Kilometer für einen guten Zweck / Auch Angehörige auf der Strecke unterwegs Benefizaktion der Pfadfinder: Eine Million Schritte für Tumorzentrum

Mehr als 60 Mitglieder und Angehörige des Pfadfinderstammes „Wildenburg“ nahmen in Walldürn an dem Lauf für das „Nationale Centrum für Tumorerkrankungen“ in Heidelberg teil. Über eine Million Schritte kamen zusammen.