Beliebter Wallfahrtseelsorger

Dettelbach/Walldürn. Plötzlich und unerwartet ist Pfarrer Uwe Hartmann, Teampfarrer im Pastoralen Raum Kitzingen und Wallfahrtsseelsorger in Dettelbach, im Alter von 54 Jahren am Freitag, 5. August, gestorben. Als Wallfahrtseelsorger war er auch bei den Walldürner Dettelbach-Pilgern bekannt und beliebt.

Hartmann wurde 1968 in Faulbach geboren. Nach dem Besuch der Realschule Miltenberg absolvierte er eine Ausbildung beim Finanzamt und arbeitete danach zwei Jahre im erlernten Beruf. Von 1988 bis 1992 erwarb er am Theresianum in Bamberg das Abitur. Anschließend studierte er in Würzburg und Innsbruck Theologie.

Am 20. Februar 1999 empfing er im Würzburger Kiliansdom durch Bischof Dr. Paul-Werner Scheele die Priesterweihe. Als Kaplan wirkte Hartmann im Anschluss in Aub, Baldersheim, Burgerroth und Buch sowie ab September 1999 in Hammelburg und Untererthal. Ab Oktober 2000 war er Pfarradministrator von Hammelburg und Untererthal sowie Kuratus von Gauaschach. 2001 wurde er Kaplan in Erlenbach, Homburg, Lengfurt und Trennfeld. 2003 übernahm er die Pfarrei Kahl am Main. 2005 wurde Hartmann zudem Prokurator des Dekanats Alzenau, 2006 auch Dekanatsbeauftragter für Priester, Ordensberufe und Berufe der Kirche im Dekanat Alzenau. Von 2008 bis 2009 war er Pfarradministrator von Dettingen und Großwelzheim. 2010 wurde Hartmann außerdem stellvertretender Dekan des Dekanats Alzenau. Zudem wurde er im April 2015 Pfarradministrator der Pfarreien Gunzenbach, Mömbris, Niedersteinbach und Schimborn sowie 2016 auch Pfarradministrator der Pfarreien Geiselbach, Krombach und Oberwestern.

Wechsel nach Dettelbach

2017 wechselte Pfarrer Uwe Hartmann als Pfarrer in die Pfarreiengemeinschaft Maria im Sand, Dettelbach und wurde zudem Wallfahrtsseelsorger der Wallfahrtskirche „Maria im Sand“. pow