Beliebter Seelsorger hat viele Akzente gesetzt

Altheim. Er war ein beliebter Seelsorger, der 39 Jahre in Altheim wirkte und in dieser Zeit Akzente gesetzt hat und sich bleibende Verdienste erwarb. Die Rede ist von Pfarrer Hermann Hauser, der heute vor 100 Jahren geboren wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Heimatverein Altheim erinnert in seinem Heimatbrief an diesen Tag. Er war von 1959 bis zu seinem plötzlichen Tod im Januar 1998 39 Jahre lang Seelsorger in Altheim und prägte ganze Generationen. Der zentrale Dorfplatz in Altheim trägt seinen Namen. Zwölf Jahre lang hatte er als Dekan amtiert. Geboren wurde Hermann Hauser am 1. Dezember 1922.

Der katholische Geistliche war vor Beginn eines Hochzeitsamtes 1998 in der Sakristei der Altheimer Kirche plötzlich zusammengebrochen und mit dem Notarztwagen ins Buchener Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages einer Herzattacke. Geistlicher Rat Hermann Hauser ist tot: Diese erschreckende und für viele unfassbare Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Pfarrgemeinden St. Valentin und St. Burkhard in Altheim und Gerichtstetten, deren Seelsorger Hauser bis zuletzt gewesen war.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kirche Tauberbischofsheim: Thomas Holler ist neuer Dekan Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Begrüßungsgottesdienst Seelsorgeeinheit Boxberg/Ahorn heißt Pater Bernhard Goworek willkommen Mehr erfahren Ernennung durch Erzbischof Burger Thomas Holler neuer Dekan in Tauberbischofsheim Mehr erfahren

Nachdem Hermann Hauser 1959 als junger Geistlicher nach Altheim gekommen war, leitete er voller Tatendrang vieles ein und setzte seine Vorhaben in die Tat um. Neben dem Neubau des Kindergartens und Pfarrhauses renovierte er gleich zweimal die Kirche samt historischer „Schwarz-Orgel“ und gestaltete den Kirchenvorplatz neu.

Erfolgreiche Renovation

Gleiches unternahm er mit dem Schwesternhaus und ließ darin einen Pfarrsaal sowie die Bibliothek einrichten. Die Chorraumgestaltung mit neuem Altar, Ambo und Sedilien war letztes Werk und gleichzeitig Abschluss einer sehr erfolgreich verlaufenen Renovation der Altheimer Pfarrkirche. Das Werk war somit endgültig vollbracht. Als hätte es nach Gottes Fügung sein sollen, war damit auch die Uhr seines seelsorgerischen Wirkens auf Erden abgelaufen.

Geboren wurde Geistlicher Rat Hermann Hauser am 1. Dezember 1922 in Dogern (Kreis Waldshut-Tiengen) am Rande des Südschwarzwaldes. Bereits als Junge hatte er den Wunsch, einmal Pfarrer zu werden. Als Elfjähriger kam er nach Konstanz ins Gymnasium und legte dort 1941 die Reifeprüfung ab. Trotz seines Wunsches wurde er danach sofort zum Kriegsdienst eingezogen und kam in Russland und Frankreich zum Einsatz. Schon während seiner Gefangennahme in Chartres wurde es ihm ermöglicht, das Theologiestudium aufzunehmen. Nach seiner Entlassung setzte er das Studium fort an der Universität Freiburg und in St. Peter im Schwarzwald. Erzbischof Wendelin Rauch war es dann, der ihm am 24. Juni 1951 die Priesterweihe erteilte.

Sein seelsorgerisches Wirken begann als Kaplan in Zell am Harmersbach (Schwarzwald) und anschließend in Radolfzell, für insgesamt sechseinhalb Jahre. Danach erfolgte zunächst die Versetzung als Pfarrverweser nach Ludwigshafen am Bodensee und dann nach Altheim. Danach war Hermann Hauser ununterbrochen Seelsorger der Pfarrgemeinde St. Valentin.

Vertrauensvolles Einvernehmen

Im Verlauf der Jahre entstand mit der gesamten Altheimer Bevölkerung ein vertrauensvolles Einvernehmen, das bis zu seinem Tode erhalten blieb. Auf nahezu 39 Dienstjahre hatte es in Altheim noch kein Geistlicher gebracht, ein Beweis seiner großen Beliebtheit und Wertschätzung in der Bevölkerung. Als die Pfarrei in Gerichtstetten 1991 verwaiste, betreute er sie noch mit.

Sein organisatorisches Talent und Engagement hatte sich sehr schnell in Kirchenkreisen herumgesprochen und die Pfarrer des ehemaligen Dekanats Walldürn wählten ihn am 26. Februar 1969 zu ihrem Dekan. Nach Vereinigung der Dekanate Buchen und Walldürn war er noch eine weitere Amtsperiode Dekan. Darüber hinaus war er Präses des Männer- und Kolpingwerkes der Region.

Geistlicher Rat Hermann Hauser nahm seine Berufung als Geistlicher sehr ernst und übte seinen Beruf gewissenhaft aus. Mit seinem Tode verlor das Dekanat Buchen, vor allem aber die katholische Pfarrgemeinde St. Valentin in Altheim, einen geschätzten, in Altheim verdienstvollen und auch verehrten Seelsorger, der eine große Lücke hinterlassen hat.

Beim Seelenamt in der katholischen Pfarrkirche St. Valentin wurden die Verdienste des Verstorbenen gewürdigt. Der damalige Dekan Frank ging in seiner Predigt auf den Werdegang des Verstorbenen ein und betonte, der Verstorbene sei Seelenhirt aus Berufung gewesen. Altheims Pfarrgemeinderatsvorsitzender Edwin Holderbach sagte, sein Hauptanliegen sei es gewesen, den Menschen das Wort Gottes nahe zu bringen. Pfarrer Hauser habe sich nie von der Gemeinde zurückgezogen, vielmehr mit ihr gelebt und zu Altheim eine tiefe Verbundenheit entwickelt, die sich auch in dem Wunsch ausdrückte, hier die letzte Ruhe zu finden.

Der damalige Walldürner Bürgermeister Karl-Heinz Joseph sagte, Pfarrer Hauser sei ein Seelsorger gewesen, der sich ganz besonders durch seine aufopferungsvolle und segensreiche Tätigkeit um das Gemeinwohl verdient gemacht habe.

Hardheims Bürgermeister Hornberger betonte, man habe ihn als Pfarrer im Ortsteil Gerichtstetten als einen sehr einfühlsamen, gütigen und treu sorgenden Priester kennen und schätzen gelernt.

Tiefe Gläubigkeit

Schulleiter Erich Herold betonte, das Wissen um die wesentlichen Zusammenhänge, das geprägt gewesen sei von einer tiefen Gläubigkeit, einer großen Lebenserfahrung, gepaart mit hintergründigem Humor, habe Hauser in den Unterricht einfließen lassen und er habe Schüler und Zuhörer gleichermaßen mit seiner Aussagekraft und seinen anschaulichen Beispielen beeindruckt.