Beleuchtetes Schloss war in Walldürn ein echter Hingucker

Walldürn. Am vergangenen Wochenende gab es in Walldürn etwas ganz Besonderes zu sehen! Zum vierten Adventswochenende, Samstag und Sonntag, wurde das Schloss in der Burgstraße illuminiert. In den unterschiedlichsten Farben erstrahlte das historische Gebäude dabei. In der Dunkelheit ein toller Anblick. Für das richtige Lichtambiente sorgte Blackout Eventmanagement & more aus Hainstadt. Um die 950 Quadratmetergroße Außenfassade richtig in Szene zu setzen, wurden bereits am Freitag über 100 statische und bewegliche Scheinwerfer installiert.

Damit Familien mit Kindern das Lichtspektakel erleben und die jeweils für sie passende Tages- und Uhrzeit wählen konnten, liefen die Schlosslichtspiele ab Samstag kontinuierlich. Gleichzeitig wollte man so größere Menschenansammlungen zu Stoßzeiten vermeiden.

„Die Aktion ist sehr gut angekommen“, sagte Meikel Dörr, Leiter der Stabsstelle Bürgermeister, im Gespräch mit den FN. Meikel Dörr bildete zusammen mit Sina Berberich und Tanja Naas das Kreativteam der Stadtverwaltung, das den Impuls für die Schlossbeleuchtung gab. „Wir wollten den Leuten vor Weihnachten noch etwas bieten – jetzt, wo alles abgesagt ist. Mit der Aktion haben wir Neuland betreten, den Leuten hat es gefallen.“

Die positiven Reaktionen zeigen sich auch sozialen Netzwerken, wo die Beleuchtung des Schlosses bewertet wird. Das Farbenspiel war ein echter Hingucker. Die spontane Idee der Stadtverwaltung erfreute nicht nur die Menschen vor Ort, sondern löste zudem in den sozialen Medien viele Reaktionen aus. „Sehr schön geworden“ oder „echt toll gemacht“ – solche Kommentare sind auf der Facebookseite der Stadt zu lesen. Auf der Seite der Stadt wurde ein Film, den Marcel Ditrich gedreht hat, über 3000 Mal angeschaut. „Stimmung und Atmosphäre auf dem Schlossplatz, da hat am Wochenende alles gepasst“, so Meikel Dörr. Mit der Beleuchtung wollte man den Menschen in der dunklen von der Coronapandemie geprägten Jahreszeit einen Lichtblick geben, der etwas Licht und Wärme spendet. Und man wollte ein Zeichen der Hoffnung setzen. „Ich sehe den Umgangston auf den Kanälen der Stadt Walldürn. Er ist zuletzt deutlich rauer geworden“, sagte Dörr. Daher war die Illuminierung unter diesem Aspekt schon ein Erfolg.

Die Zuschauer nutzten die Gelegenheit aber nicht nur, um sich das beleuchtete Schloss anzuschauen. In der Stadt seien ihm viele Leute begegnet, die das Schloss oder die weitere weihnachtliche Dekoration fotografierten, die Stationen des Krippenwegs aufsuchten und einfach die besinnliche Atmosphäre der Altstadt genossen haben. Inhaber Manfred Schwing von Blackout Eventmanagement hat angekündigt, dass seine Filmcrew ein „After-Movie“ der „Schlosslichtspiele“ anfertigt, so Dörr weiter. pm/mar