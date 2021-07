Beiträge werden nicht erhöht

Walldürn. Die Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 werden nicht erhöht. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Dienstag in der Nibelungenhalle. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die Beiträge um 2,9 Prozent zu erhöhen, entsprechend der Verständigung zwischen Vertretern des Städtetags, Gemeindetags, der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg. Dem widersprach die SPD. Manuel Sturm sagte, man solle die Erhöhung angesichts der Corona-Situation aussetzen, Rolf Günther sagte, dass bei den Familien eine Belastungsgrenze erreicht sei. Jürgen Schmeiser (DCB) sprach sich für die Erhöhung aus. Man trage Verantwortung für die Gesamtbevölkerung, so gebe es eine spezielle Förderung nur von Familien mit kleinen Kindern. Fabian Berger (CDU) brachte einen Kompromissvorschlag ins Spiel. Die Erhöhung für 2021/2022 soll ausgesetzt werden. Die Aussetzungen werden dann jeweils über zwei Jahre verteilt, zusammen mit den regulären Erhöhungen, ausgeglichen. Bei der Abstimmung gab es für den Vorschlag der Verwaltung keine Mehrheit, danach auch nicht für den Vorschlag der CDU. Damit werden die Elternbeiträge nicht erhöht. mar

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1