Bei Examen erfolgreich

Amorbach. Die englische Sprache fast wie ein Muttersprachler zu beherrschen – das bescheinigt das Sprachzertifikat CAE (Certificate in Advanced English) der englischen Cambridge University. Im vergangenen Schuljahr war das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach wieder Austragungsort für den Erwerb dieses weltweit anerkannten Sprachzertifikats, das dem Niveau C1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen entspricht.

Berechtigung zu Studium

Der Erwerb dieser externen Englischzertifizierung stellt nicht nur eine Bereicherung von Bewerbungsunterlagen dar, sondern dient auch als Zugangsberechtigung zum Studium an vielen Universitäten, vor allem im englischsprachigen Ausland. Coronabedingt wurden die Prüfungstermine vom März in den Juli verschoben, so dass die Ergebnisse erst im September mitgeteilt werden konnten.

Alle teilnehmenden Schüler der Oberstufe des KEG haben diese anspruchsvollen Prüfungen bestanden, zum Teil mit sehr hervorragenden Ergebnissen, die sogar in den Bereich C2 reichen.