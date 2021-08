Bei Donebach unterwegs

Walldürn. Bei schönem Wetter trafen sich am Sonntag 21 Wanderfreunde beim Sportplatz in Donebach zu einer acht Kilometer langen Rundtour. Sechs Wanderer brachen bereits morgens am Musterplatz in Buchen zu Fuß in Richtung Donebach auf.

Nach Begrüßung und einer kurzen Information über die Gemeinde durch Wanderführer Anton Volkert ging es über den Wanderweg DO2 nach Preunschen. Während einer kurzen Rast informierte der Wanderführer über die Sehenswürdigkeiten von Preunschen, die Wildenburg und das Watterbacher Haus. Weiter ging es über den Nibelungensteig nach Mörschenhardt. Nach einer Besichtigung der kleinen, sehenswerten Kapelle folgte man der grünen Raute zurück nach Donebach.

Eine kleine Wandergruppe trennte sich unterwegs und ging mit Wanderführer Alfred Czech über den ehemaligen Standort der Sendetürme zurück. Abschluss war im Restaurant „Genuss am Golfpark Mudau“. Petrus hatte ein Einsehen und öffnete seine Schleusen erst, nachdem die Wanderer im Trockenen waren.