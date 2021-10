Bei der Tour war Spannendes über Heidersbach und Limbach zu erfahren

Walldürn. Bei herrlichem Wanderwetter begannen 33 Wanderfreunde des OWK in Heidersbach ihre Wanderung ins Elztal. Heidersbach, ein Ortsteil von Limbach, wurde im Jahr 1315 als „Heydinsbuch“ erstmals in Dokumenten erwähnt. Der Ort gehörte, wie sich ab 1495 nachweisen lässt, zur Mudauer Zent. 1633 fiel der Ort an die Pfalz, und 1715 wurde der Ort an die Mainzer Zentherrschaft abgetreten. Anschließend gelangte die Zenthoheit im Austauschvertrag mit der Pfalz an Mosbach. Diese wurde 1803 an Leiningen weitergegeben, 1806 fiel sie an das Großherzogtum Baden. Seit 1850 schließlich gehörte der Ort zum Bezirk Buchen.

Auf dem Höhenweg nach Rittersbach hatten die Wanderer herrlichen Fernblick. Rittersbach gehört seit 1975 zur Gemeinde Elztal und hat 740 Einwohner. Rittersbach wird urkundlich erstmals 783 erwähnt und gehörte in der fränkischen Zeit vom 9. bis 14. Jahrhundert zum Gau Wingarteiba (Weingartenbau). Durch bunten Herbstwald gelangten die Wanderer zur Heidersbacher Mühle. 1769 ist die Mühle im Elztal erstmals beurkundet. Bis zu drei Mühlräder drehten sich zu dieser Zeit; zwei wurden über eine hölzerne Zuleitung oberschlächtig angetrieben, ein drittes unterschlächtig bewegt, also direkt vom Fließgewässer. Der Müller hatte Abgaben zu leisten; 1769 musste er jährlich zehn Gulden und ein Fastnachtshuhn zahlen. 1946 kaufte Erich Felzmann das abgelegene Mühlenanwesen und schuf – zusammen mit seiner Frau Elsa – einen atmosphärischen Landgasthof in der Waldeinsamkeit an der Elz. Zum kulinarischen Erlebnis schlägt, wie damals im 18. Jahrhundert, das Mühlrad seinen leisen Takt.

Nächstes Etappenziel der Wanderer war die Limbacher Mühle. In Geschichtsbüchern ist nachzulesen, dass es bereits im 14. Jahrhundert in „Limpach“ eine Mühle gab. Seit 1820 ist sie im Besitz der Familie Blatz, die 150 Jahre lang die Müllertradition fortführte. 1968 wurde der Mahlbetrieb endgültig eingestellt. Stattdessen wurde 1975 die Gaststätte „Limbacher Mühle“ eröffnet. Zurück in Heidersbach fand die Wanderung im „Löwen“ einen kulinarischen Abschluss. Agnes Sans, Vorsitzende des OWK, bedankte sich bei den Wanderführern Alfred Czech und Jürgen Ziegler und wünschte allen Teilnehmern einen guten Heimweg.