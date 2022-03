Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Feierliches Gelöbnis in der Nibelungenkaserne - Der Krieg in der Ukraine prägte die Veranstaltung in der Nibelungenkaserne Bedrohung über Nacht Realität geworden

28 Rekruten des Logistikabatillons 461 legten in der Nibelungenkaserne das Feierliche Gelöbnis an. © Bernd Stieglmeier