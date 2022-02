Bebauungsplan wird aufgestellt

Walldürn. Auf einer privaten Fläche von rund 6,9 Hektar soll in direkter Nachbarschaft zum bereits bestehenden „Energiepark Neusaß“ eine weitere Freiflächen-Photovoltaikanlage, der „Energiepark Neusaß II“, auf der Gemarkung Glashofen errichtet werden (wir berichteten). Die Vorhabenträger haben nun bei der Stadt Walldürn die Aufstellung des Bebauungsplans beantragt. Der Aufstellungsbeschluss wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Montag einstimmig gebilligt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und die Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange sowie Nachbargemeinden einzuleiten. Der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn wird außerdem beauftragt, die erforderliche Änderung im Flächennutzungsplan vorzunehmen. mg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2