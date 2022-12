Bauprojekte schreiten gut voran

Der Schuldenstand war seit fast 30 Jahren nicht mehr so niedrig und die Stadt blüht mit verschiedenen Bauprojekten neu auf. Das stellte Walldürns Bürgermeister Markus Günther in seiner Jahresabschlussrede für 2022 heraus.

Walldürn. Positive Ereignisse, große Erfolge und erreichte Ziele: Darauf ging Walldürns Bürgermeister Markus Günther in seiner traditionellen Jahresabschlussrede in der letzten Sitzung des Gemeinderats im Dezember ein.

Die Stadt Walldürn wächst. Zum einen durch verschiedene Bauprojekte, zum anderen aber auch durch die Einwohnerzahl, welche stetig steigt. „Die Entwicklung unserer Bevölkerung in Walldürn ist erfreulich“, fasste Günther zusammen. Das Bürgerbüro verzeichnet derzeit 12 016 Einwohner.

Freudig berichtete Günther auch darüber, dass nach zwei Jahren Pandemie wieder Veranstaltungen, wie der Naturparkmarkt, das „Dürmer Blummefeschd“, das „Dürmer Lichderfeschd“, der „Dürmer Feierabend“ sowie die Jubiläumsfeier in Rippberg, stattgefunden haben.

Im Bereich der Finanzen stellte er fest, dass 2022 kein neuer Kredit aufgenommen werden musste und der Schuldenstand erstmalig seit 1993 unter zehn Millionen Euro liege. Damit sinke die Pro-Kopf-Verschuldung auf 821 Euro. „Ich denke, Schuldenabbau und Umlagezahlungen in dieser Höhe sind ein Beweis dafür, wie außerordentlich gut wir gemeinsam mit unserem Haushalt gewirtschaftet haben“, resümierte der Bürgermeister.

Grundschulen entwickeln sich

Die Stadtveränderung durch Großbauprojekte weist ebenfalls eine positive Entwicklung auf. Die Projekte in den Grundschulen in Walldürn und Rippberg und die Sanierungsarbeiten vom Stadt- und Heimatmuseum mit der Tourist- und Heimatmuseum gehen vorwärts.

„Nicht verschweigen möchte ich an dieser Stelle jedoch, dass wir hier auch die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zu spüren bekommen“, ergänzte Günther. „An unserem Rettungswesen wollen und dürfen wir nicht sparen“, sagte das Stadtoberhaupt. Deshalb sei es umso mehr ein Höhepunkt im zu Ende gehenden Jahr gewesen, dass die neue Atemschutzübungsanlage eingeweiht wurde. Diese gewährleiste nun wieder einen optimalen Betriebsablauf. Finanziell packte dafür auch der Landkreis mit an.

Der Wiederaufstellungsappell im Munitionslager in Altheim stellte eines der wichtigsten Ereignisse im Jahr 2022 für den Bürgermeister dar. Die Freude darüber begründete er damit, dass „die Bundeswehr seit Ende der 1950-er Jahre ein wichtiger Faktor in Walldürn und dem gesamten nordbadischen Raum ist. Bei alle den Ideen und Gesprächen über die Verwendung des Areals ist und bleibt die ursprüngliche Aufgabe die beste Lösung.“

Eine weitere Feierlichkeit bat die langjährige Freundschaft zum französischen Städtepartner Montereau. 25 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war dies ein mutiger, weitsichtiger und zugleich ungewöhnlicher Schritt. Aber die 1970 ins Leben gerufene Städtepartnerschaft halte bis heute Bestand und beweise damit, dass dieser Schritt sich allemal gelohnt habe. „Aus Partnern sind Freunde geworden. Etwas Schöneres lässt sich über eine Städtepartnerschaft wohl kaum sagen“, betonte das Stadtoberhaupt.

Innovatives steht an

Außerdem wagte Günther auch einen Blick in die Zukunft. Wohnbauprojekte, ein Ärzte- und Dienstleistungszentrum, Industriesiedlungen von „Hidden Champions“ sowie weltweit agierende Unternehmen im Bereich der Kreislaufwirtschaft werden aktuell in Walldürn ansässig oder planen eine Investition. „Viele Unternehmen haben erkannt, in Walldürn lässt es sich gut investieren“, untermalte er seine Begeisterung demgegenüber. Darüber hinaus stehen innovative Projekte der städtischen Wärmeplanung an, wie die Option eines bidirektionalen Kalt-Wärme-Netzes zur Versorgung eines neuen Wohngebietes. „Dies sind nur kleine Bausteine einer nachhaltigen Zukunftsplanung für unsere nächste Generation“, fügte er an.

In seiner Jahresabschlussrede gab der Bürgermeister aber auch einige Ereignisse im Jahresverlauf bekannt, die er als enttäuschend empfand: „Nicht alles, was ich mir erwünschte und was ich aus der Erfahrung der letzten Jahre heraus als ganz wichtige Weichenstellung ansehe, stößt bei unseren Fraktionen des Gemeinderates auf Gegenliebe und die Projekte werden endgültig ausgebremst.“ Zum Beispiel werde ein Inklusionshotel mit 49 Zimmer nicht unterstützt trotz städtebaulicher Förderung. Die Stadt Walldürn hätte sich dafür mit einem Grundstück beteiligen sollen. Sowie die Idee eines permanenten zentralen Sitzungssaals, um den Vereinen keine Trainingszeiten zu nehmen, werde nicht umgesetzt. Anschließend ging Günther auf den Notstand in der Energieversorgung ein. „Wir müssen zusammen alles ausloten, wie wir unsere Lebensqualität aufrechterhalten können. Ohne Abstriche wird das nicht ausgehen“, erläuterte er.

Des Weiteren hätten einige Bürger ein Anspruchsdenken entwickelt, das zum Nachteil der Gesellschaft sei. „Wir werden uns von diesem Anspruchsdenken verabschieden müssen, wenn wir unsere Gesellschaft langfristig aufrecht erhalten wollen“, so das Stadtoberhaupt.

Abschließend widmete er seine Worte der Freiwilligenarbeit und dem ehrenamtlichen Engagement. „Soziale Wärme kann es nur geben, wenn die Menschen über den eigenen Tellerrand hinaussehen und sich für andere engagieren“, sagte Markus Günther. Dies bedeute für ihn Lebensqualität für alle. „Um die Probleme lösen zu können, die im neuen Jahr wieder auf uns zukommen werden, brauchen wir alle dazu den guten Willen.“