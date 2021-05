Baugebiet „Knorracker“ steht oben auf der Wunschliste

Reinhardsachsen/Kaltenbrunn. Im Dorfgemeinschaftshaus in Reinhardsachsen fand nach langer Zeit wieder eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt. Dazu begrüßte Ortsvorsteher Heiko Berberich neben den Ratsmitgliedern auch interessierte Bürger.

Einiges erreicht

Man habe einiges erreicht, sagte er einem Rückblick. Bei der Einwohnerzahl zähle man in Reinhardsachsen 238 und in Kaltenbrunn 38 Einwohner. Im Jahresverlauf habe man den Wanderweg „Kaltenbachtalschlucht“ instandgesetzt, die Innensanierung im Dorfgemeinschaftshaus durchgeführt. An der Leichenhalle wurde ein neues Geländer angebracht und die Tür zur Leichhalle instandgesetzt, ein neuer Weihwasserkessel und ein neuer Weihwasseraspergill wurden angeschafft. Weiter standen die Erneuerung diverser Ruhebänke in und um beider Ortsteile , Malerarbeiten an der Bushaltestelle und der Infotafel Reinhardsachsen, die Erneuerung des Wildschutzzaun am Friedhof und diverser Wanderhinweisschilder oder die Verfüllung diverser Schlaglöcher und Wegeränder auf dem Programm.

Erfreulich waren die Anträge bauwilliger Bauherren und der Bauantrag des Mobilfunkmastens, damit das Funkloch auf der Gemarkung Reinhardsachsen bald geschlossen werden kann.

Keine Fahrradweganbindung

Nicht erfreulich sei dagegen das Gespräch mit dem Bürgermeister aus Eichenbühl und die Ablehnung seitens der bayrischen Seite eine gemeinsame Fahrradweganbindung herzustellen, gewesen.

Ein Tagesordnungspunkt war das Baugebiet „Knorracker“, das dem Ortsvorsteher sehr am Herzen liege. Es sei äußerst unbefriedigend, dass man derzeit den jungen Bürgern keine Bauplätze anbieten könne. Die Erschließung wurde aus dem Stadthaushalt 2021 bis 2024 gestrichen, da die Erschließungskosten in keinem Verhältnis zu den Erlösen stünden (Deckungslücke von rund einer Million Euro ).

Seitens des Gemeinderates Walldürn wurden Mittel für eine Studie bereitgestellt, inwieweit eine günstige Erschließung möglich ist. Mitte diesen Jahres solle ein Ergebnis vorliegen.

Auf der Homepage wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt: Soll man den Freiluftschacht in Reinhardsachsen erhalten oder abbauen? 61 Prozent waren für einen Abbau im Rahmen der Platzneugestaltung. Bei der Errichtung eines Dorfbackhauses in der ehemaligen Dorfwaage waren sieben Einwohner dafür , weitere fünf würden sich bei Betrieb und Aufbau mit einbringen.

Bei der Frage nach einem Verkaufsautomaten für regionale Lebensmittel würden 35 Bürger dort einkaufen, sechs nicht. Hier beschloss der Ortschaftsrat, die Sache weiter zu verfolgen.

Vorhaben aufgezählt

Im weiteren Informierte Ortsvorsteher Heiko Berberich, das unter anderem folgendes in Bearbeitung ist: Erneuerung verblasster Strassen- oder Namenschilder im Erholungspark, Holzstreicharbeiten Aussenfassade Dorfgemeinschaftshaus und Leichenhalle, Instandsetzung der Randsteine an der Kreisstraße, Prüfung des Anbaus Feuerwehr und Ortsverwaltung am Dorfgemeinschaftshaus, Verkauf oder Vermietung der ehemaligen „Lehrerwohnung“, Verlegung des Grüngutplatzes und die Erweiterung des Spielplatzes mit neuen Spielgeräten.

Weiter informierte Berberich, es würden weiter Beschwerden über Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts eingehen und er bat Hundbesitzer sich an die Regeln zu halten und Hundekot auf dem Spiel - und Fußballplatz zu vermeiden. hape