Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Jahresrückblick - Zahlreiche privatwirtschaftliche und öffentliche Projekte im Jahr 2021 realisiert / Investitionen in Infrastruktur und Wohnungsbau Bauboom in Walldürn – und kein Ende in Sicht

Von Wohnungsbau über Firmenansiedlungen bis hin zur Sanierung der Verkehrsinfrastruktur: Das Walldürner Stadtbild war 2021 einmal mehr von zahlreichen Baustellen geprägt.