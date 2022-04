Walldürn. Bauanträge und Arbeitsvergaben standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt im Walldürner Gemeinderat unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther im Haus der offenen Tür.

Zunächst stand der Tagesordnungspunkt „Städtische Liegenschaften – Friedhof in Walldürn“ an (siehe Bericht auf Seite 13), dem zuvor eine Vor-Ort-Besichtigung auf dem Friedhof vorausgegangen war.

Die Bauanträge aus der Kernstadt und den Ortsteilen wurden teils mit Auflagen genehmigt. „Grünes Licht“ gab es dabei von den ATU-Mitgliedern für einen Bauantrag aus Walldürn zum Einbau einer Bistroeinheit und eines Lagerraumes in einem Hotel mit Restaurant sowie für eine geplante sommerliche Außenbewirtung in der Adolf-Kolping-Straße, unter der Maßgabe, dass künftig genügend Stellplätze gemäß Stellplatzverordnung nachgewiesen werden.

Positiv beschieden wurde auch der Bauantrag für die Erweiterung eines bestehenden Kälberstalles zur Einhaltung der aktuellen Tierschutz-Nutztierverordnung „Platzbedarf Kälber“ und für die Errichtung eines zwölf Meter m hohen Futtersilos auf zwei Grundstücken in der Altheimer Straße.

Straßenarbeiten

Nach kurzer Diskussion wurde vom Ausschuss das Submissionsergebnisses für die Vergabe der Teilsanierung der Gemeindeverbindungsstraße Kudach-Gerichtstetten an die Firma Trend-Bau aus Röttingen zum Angebotspreis von rund 82 887 Euro gebilligt. Des Weiteren beschloss der Ausschuss die Vergabe des Gewerks Abgasabsaugung für Feuerwehrfahrzeuge in Walldürn aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses an die Firma Körber Wärmetechnik aus Schefflenz zu deren Angebotspreis von rund 51 370 Euro. Im Haushalt 2022 der Stadt sind entsprechende Finanzmittel eingestellt. ds