Bata Illic geht auf die Bühne

Walldürn. Die Vorbereitungen für eine besondere Veranstaltung ist in vollem Gange: Walldürn bereitet sich derzeit auf ein großes Schlager-Open-air vor. Die Nachfrage nach Tickets ist laut Veranstalter Lothar Böhler von artmedia - management & more GmbH groß. „Die Fans sind nach der langen „konzertlosen“ Zeit hungrig nach Musik, nach guter Laune, gemeinsam singen und einfach die Emotionen zu spüren. Das Sommer-Schlager-Fest findet am Sonntag, 29. August, auf dem Platz hinter der Nibelungenhalle statt, Beginn ist um 15 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittlerweile haben weitere Stargäste zugesagt: Anna-Maria Zimmermann ist eine der populärsten deutschen Künstlerinnen. Sie wurde entdeckt bei „Deutschland sucht den Superstar“ und wurde dann produziert von Dieter Bohlen. Hits wie „Tausend Träume weit“ oder „Himmelblaue Augen“ haben sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Mallorca zum Star gemacht.

Die Legende Bata Illic wird es sich nicht nehmen lassen, im Odenwald seinen Welthit „Michaela“ zu präsentieren. Illic ist einer der wenigen, die seit Jahrzehnten ohne Klatsch- und Tratschgeschichten noch immer ganz oben stehen. Mittlerweile ist er über 80 und begeistert noch immer mit seinen Hits „Ich hab noch Sand in den Schuhen aus Hawai“, „Candida“ oder „Dich erkenn ich mit verbundenen Augen“. Bata Illic: „Ich freue mich sehr, dass ich es erleben darf, im Odenwald auf der Bühne zu stehen und freue mich auf die Fans in Walldürn.“

Auch die „Grand Dame“ des deutschen Schlagers, Mara Kayser, hat zugesagt, auf der Bühne in Walldürn ihre Hits zu präsentieren. Sie ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen, die mit ihrer markanten Stimme und den einfühlsamen Songs schon viele Hitparaden gewonnen hat. Mittlerweile stehen 16 Künstler auf der Programmliste – das Konzert dauert am Sonntagnachmittag von 15 bis 22 Uhr. Weitere Künstler sind Die Amigos, Daniela Alfinito, ARD-Sommerhitkönigin Pauline, Nadin Meypo, Grand Prix Sieger Geri der Klostertaler, Die Lokalmatadoren Capri´s, sowie Daniela Martinez, Spielberg, Kevin Pabst, Simona, Sunrise, Die Schlagerpiloten sowie der Hitparadensieger aus Immer wieder sonntags Robin Leon.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2