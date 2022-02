Barbara Ruscher gastiert am 12. März mit ihrem Programm in Amorbach

Amorbach. Barbara Ruscher kommt mit ihrem Programm „Mutter ist die Bestie“ am Samstag, 12. März, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer.

Satirisch, bissig und charmant knöpft sich die aus TV-Sendungen („Nuhr im Ersten“ oder „Ladies Night“) bekannte Kabarett-Lady, WDR-Radiokolumnistin und alleinerziehende Mutter Barbara Ruscher erneut die brennenden Themen unserer Zeit vor.

Wer weiß schon genau, wer man ist? Ist man der Typ ,Earth, Wind and Eier’ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Warum ist der Nachbar ein natur-affiner Stand-up-Paddeling-Fetischist, hat aber vorm Haus einen Schottergarten des Grauens?

Wir verhalten uns ambivalent und Mutter Erde hat langsam die Schnauze voll. Ein Abend über Patchwork im Wohnwagen, Nachhaltigkeit, Partnerportale, Cancel Culture, Kinder, Klimawandel, SUP, Prägung durch Eltern, Rassismus, Welpen-Schwemme aus dem Dognet. Denn seit dem Lockdown hat jeder ein Haustier. Wer keins hat, hat Alexa.

Barbara Ruscher ist die großartige Kabarett-Bestie im doppelten Sinne – hemmungslos die Gesellschaft zerfleischend und zugleich beste Freundin des Publikums.

Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro. Karten sind erhältlich beim Informationszentrum bayerischer Odenwald am Schlossplatz 1 in Amorbach, Telefon 09373/200574, auf der Homepage www.zehntscheuer-amorbach.de, unter der Telefonnummer 09373/99810 oder per E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.