„Bäume machen die Stadt liebenswert“

Walldürn. In den vergangenen Monaten musste so mancher Baum in der Innenstadt wegen Baumaßnahmen, Pilzbefall und Krankheit oder durch Sturmschäden entfernt werden. Anfang dieser Woche hat die Firma Dienstleistungen Maik Richter, im Auftrag der Walldürner Stadtverwaltung, eine Ersatzbepflanzung vorgenommen. Dabei wurden im Bereich Oberen Vorstadtstraße und am Areal der Volksbank Franken insgesamt 15 neue Bäume gepflanzt.

„Bäume machen unsere Stadt liebenswert, Sie spenden Schatten, liefern Sauerstoff, binden Schadstoffe und verbessern unsere Lebensqualität.“, so Meikel Dörr, Leiter der Stabsstelle Bürgermeister. „Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen eine adäquate Ersatzbepflanzung vorzunehmen.“ Das Stadtbauamt hat sich bei der Wahl der Bäume für die Standorte beraten lassen. Letztlich fiel die Entscheidung auf die japanische Säulenkirche. Diese wächst schmal, säulenförmig empor und wird nur ein bis zwei Meter breit. Ein Baum welcher sich gerade für Innenstadtbereiche anbietet. Zudem dient die Säulenkirche auch als Bienen- und Insektenweide. pm