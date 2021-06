Angefangen hatte es im Sommer des vergangenen Jahres noch ganz hoffnungsvoll: In Walldürn etwa startete die Badische Landesbühne (BLB) mit „Die zweite Frau“ in die Spielzeit. Das mit den Aufführungen hat sich dann aber schnell erledigt. Der Lockdown der dritten Coronawelle hat vieles zum Erliegen gebracht. Auch den Spielbetrieb der Landesbühne, die im Kreis an mehreren Spielorten gastiert.

