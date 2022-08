Award für Goldschmitt

Walldürn. Der Gewinner des König Kunde Awards 2022 in der Kategorie Fahrwerkstechnik heißt … Goldschmitt. Kunden und Leser des Fachmagazins Reisemobil International haben für Goldschmitt für diese tolle und wichtige Auszeichnung gestimmt. Wir freuen uns, dass wir es geschafft haben, trotz der aktuell schwierigen Situation, für unsere Kunden ein zuverlässiger Partner und Ansprechpartner zu sein“, so Markus Siegel, Geschäftsführer der Goldschmitt techmobil GmbH. Es sei war in jüngster Vergangenheit sicher nicht immer einfach, Kunden wie wie gewohnt beraten und „just in time“ beliefern zu können.

Deshalbfreue man sich über das entgegengebrachte Vertrauen, für das Verständnis und nicht zuletzt für den hervorragenden ersten Platz bei der Leserwahl von Reisemobil International. Der König Kunde Award gehöre neben der promobil-Leserwahl „Beste Marken“ und dem „Goldenen Reisemobil“ von Auto Bild Reisemobil zu den bedeutendsten Auszeichnungen der Caravaningbranche. „In dieser Zeit kann ein erster Platz in einer Kundenumfrage nicht hoch genug bewertet werden“.

Der Dank gilt in erster Linie den Kunden, den Lesern der Reisemobil International sowie den Mitarbeitern, die tagtäglich ihr Bestes geben und zur hohen Kundenzufriedenheit beitragen. pm