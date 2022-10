Autorin zeigt, wie wertvoll das Leben ist

Walldürn. „SterbeMund tut Wahrheit kund“: Das ist der Titel einer Veranstaltung des Fördervereins Odenwald Hospiz am Sonntag, 6. November, um 17 Uhr in der Kapelle Maria Rast in Walldürn. Und genauso heißt auch der Titel des ersten Buches von Petra Frey, aus dem sie lesen wird.

Frey, geboren und aufgewachsen in München, ist seit vielen Jahren im Fernsehen und auf bekannten Bühnen zu sehen. Unter ihrem Künstlernamen Petra Auer spielt sie in den unterschiedlichsten bayerischen Bühnen und TV-Produktionen wie Komödienstadel, Rosenheim Cops oder Forsthaus Falkenau.

„Krisenbegleitung“

Die ehrenamtliche Hospizbegleiterin Petra Frey liest am 6. November aus ihrem Buch. © Frey

Als ihre Mutter erkrankt, begleitet sie sie auf ihrem letzten Weg auch ins Hospiz. Diese Erfahrung verändert, nach eigenen Angaben, ihr Leben: Anfang 2010 macht sie eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin. Weitere Fortbildungen über „gewaltfreie Kommunikation“ bis hin zum Zertifikat für „Krisenbegleitung“ helfen ihr bei der Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebensphasen beizustehen, sagt sie.

Als ehrenamtliche Hospizbegleiterin und Koordinatorin betreut sie seit mehr als zehn Jahren ambulant Schwerstkranke und deren Angehörige. Außerdem koordiniert und qualifiziert sie auch andere Ehrenamtliche auf der Palliativstation der Klinik Harlaching. Die dabei gesammelten vielfältigen Erfahrungen sind die Grundlage ihres 2019 erschienenen Buches „SterbeMund tut Wahrheit kund“. Der mitunter humorvolle Umgang mancher Sterbender mit dem Thema Tod habe sie motiviert, diese besonderen Erlebnisse aufzuschreiben. Nicht nur Kindermund tut Wahrheit kund, auch Sterbende sagen meist geradeheraus, was ihnen auf der Zunge liege.

Petra Frey zeigt, wie wertvoll das Leben ist und wie man lernen kann, den Tod zu schätzen als das, was er ist: Ein Teil des Lebens.

Berührend und zugleich humorvoll erzählt Petra Frey von ihren Erfahrungen. Es gelingt ihr eine leichte, lebensfrohe Sicht auf ein schwieriges Thema. Mit einem Augenzwinkern zeigt „SterbeMund“ eine andere Seite der Hospizarbeit. Aber auch weitere praktische Themen kommen zur Sprache. So erfährt man viel über den Sinn und Unsinn einer Patientenverfügung und bekommt hilfreiche Tipps dazu, wie man sich selbst auf das – vielleicht noch weit entfernte – Ende vorbereiten kann.

Manuel Ehrlich am Marimbafon

Die Lesung wird musikalisch begleitet von Manuel Ehrlich am Marimbafon. Mit neun Jahren erhielt er die ersten Unterrichtsstunden am Schlagzeug. Vier Jahre später erweiterte er sein Instrumentarium um die Gruppe der Mallet-Instrumente, vorzugsweise des Marimbafons. Nach zahlreichen musikalischen Weiterbildungen, Teilnahmen an Wettbewerben und Auftritten mit diversen Bands und Orchestern, studiert er nun – neben seiner Tätigkeit als Schlagzeuglehrer – Musikpädagogik an der Universität Würzburg.

Im Anschluss an die Veranstaltung gibt es Gelegenheit, über das Gehörte zu diskutieren.