Autor Roman Kempf liest vor

Miltenberg. Der Autor Roman Kempf liest am 22. Oktober um 19 Uhr im Alten Rathaus in Miltenberg aus seinem Kriminalroman „Weißes Gold – Abels achter Criminalfall“. Begleitet wird er hierbei von der Musikgruppe „Saitensprung“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Lesung gibt Roman Kempf dem Publikum einen Einblick in die Fortsetzung der spannenden Geschichte, die im Odenwald spielt: Nach einer Gewitternacht im August 1794 wird der bedeutende Erbacher Elfenbeinschnitzer Georg Köster tot in seiner Werkstatt gefunden. Er hat eine Wunde am Hinterkopf, wertvolle Figuren aus seiner Hand fehlen.

Graf Franz I. von Erbach ist entsetzt, versucht er doch mit dem raren Handwerk der Elfenbeinschnitzerei seinem Residenzstädtchen zur Blüte zu verhelfen. Der gräfliche Kanzleidirektor Rauch scheint bei der Suche nach dem Mörder überfordert. Man beauftragt aus dem nahen Miltenberg einen bekannten Ermittler — Abel, den ehemaligen Mönch und nunmehrigen Kaufmann.

Nach ersten Recherchen ist Abel ratlos. Alle Befragten verweisen ihn auf den Rodensteiner, eine Sagengestalt, die bisweilen nachts durch den Odenwald tobt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2