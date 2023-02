Auto von Geschoss getroffen

Walldürn. Von einem bisher unbekannten Gegenstand wurde nach Angaben der Polizei das Auto einer Frau, während der Fahrt, am Dienstagmittag bei Walldürn getroffen. Die VW-Fahrerin war gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 47 von Schneeberg in Richtung Rippberg unterwegs. Auf halber Strecke kam ihr eine Fahrzeugkolonne entgegen und die Frau sah plötzlich einen Gegenstand auf ihr Auto zukommen. Dieser schlug dann an der unteren Fahrzeugfront ein und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ob dieser Gegenstand schon auf der Fahrbahn lag und durch die entgegenkommenden Fahrzeuge hochgeschleudert wurde, oder ob er Teil der Ladung eines anderen Verkehrsteilnehmers war, ist unklar. Vor Ort konnte der betreffende Gegenstand nicht mehr aufgefunden werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.