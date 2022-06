Austausch-Programm mit Montereau lebte nach langer Zeit wieder auf

Walldürn. Nach zwei Jahren der Corona-Einschränkungen sind Klassenfahrten wieder erlaubt. Und so machten sich Mitte Mai dank des Engagements ihrer Französischlehrerin Daniela Binnig 24 Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn auf eine besondere Reise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gemeinsam mit den Begleitpersonen Thomas Tonnier und Rebecca Rodemer ermöglichte Madame Binnig den Schülern der Französischgruppen aus den siebten, achten und neunten Klassen eine unvergessliche Woche in Montereau in Frankreich.

Nach langer Busfahrt hätte der Empfang durch den Bürgermeister der Stadt, den Rektor des Collège André Malraux und die französische Kollegin Marie-Christine Chauris, kaum herzlicher ausfallen können. Viele Besucher waren ins Rathaus gekommen, um als Mitglieder des Partnerschafts-Komitees den Gästen aus Walldürn ihre Wertschätzung und ihre Freude darüber zu zeigen, dass endlich wieder ein Austausch und damit ein wichtiger Baustein für Frieden in Europa möglich war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Spannende Momente

Für die Jugendlichen selbst war natürlich die erste Begegnung der Austauschpartner der spannende Moment. Dienstags standen das Kennenlernen des französischen Unterrichts einschließlich Mittagessen in der Kantine und eine Art „Escape Game“ in der Stadt auf dem Programm, bevor mit dem Mittwoch die heißersehnte Fahrt nach Paris stattfinden konnte.

Natürlich durfte der Aufstieg bis zur zweiten Etage des Eiffelturms, ein Picknick im Park und ein Besuch des Science-Museums nicht fehlen. Ein ebenso wunderschöner Tag war der Donnerstag, an dem die Jugendlichen in Fontainebleau einen Parcours machten, auf Felsen kletterten, einen Orientierungslauf liefen und einige Sprachspiele spielten. Während der Zeit in der Schule freuten sich alle schon auf den zweiten Ausflug nach Fontainebleau mit Besichtigung von Schloss und Stadt.

Wie im Fluge vergingen diese mit schönen Erlebnissen dicht gefüllten Tage. So wurden am Freitag bei der kleinen Abschiedsfeier in der Schule sogar ein paar Tränen vergossen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3