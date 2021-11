Austausch mit der Leitung

Walldürn. Die beiden pastoralen Ansprechpersonen für die Kindergärten in der römisch-katholischen Seelsorgeeinheit Walldürn, Pater Kamil Piotrowski OFMConv und Gemeindereferent Adrian Ambiel, haben alle Einrichtungen besucht. Hintergrund und Ziel der Besuche war es, dass die beiden jungen hauptamtlichen Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit nach den Corona-bedingten Lockdowns und verschärften Einschränkungen endlich auch die Kinder und das Personal der Kindergärten kennenlernen wollten. „Bei jedem Kindergarten ist dies nach einer Führung durch die Gruppenräume auch sehr gut gelungen“, so das Fazit der Beteiligten. Im Anschluss an die Rundgänge tauschten sich der Franziskanerpater und Gemeindereferent mit den jeweiligen Kindergartenleitungen aus. Für die Zukunft planen sie durch die anstehenden Aktionen eine intensivere Zusammenarbeit mit den Kindergarteneinrichtungen. ac

