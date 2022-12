Ausbildung und Berufsbilder vorgestellt

Walldürn. Um die Attraktivität einer dualen Ausbildung zu vermitteln und Schüler auf die Fülle von freien Lehrstellen neugierig zu machen, veranstaltete die Auerberg-Werkrealschule Walldürn für die Klassen 8-10 den traditionellen Tag der Berufsorientierung. Nach der Begrüßung der Firmenvertreter durch Rektor Wolfgang Kögel und Konrektorin Elvira Monsch hatten die Schüler die Möglichkeit, nach ihren eigenen Fähigkeiten und Neigungen vier verschiedene Workshops zu unterschiedlichen Berufsfeldern auszuwählen. Dadurch erfuhren die Acht-, Neunt- und Zehntklässler Wissenswertes zum Thema „Ausbildung“ und hatten die Chance, verschiedene Unternehmen kennenzulernen.

Gleich acht regionale Arbeitgeber aus Handwerk und Industrie, Hotel und Pflege sowie aus dem kaufmännischen Bereich fanden sich in der Schule ein. Mit dabei waren: das Team der Firma Scheuermann und Heilig, H. Bundschuh von der Kirchlichen Sozialstation Walldürn, F. Hermann und der Auszubildende Almir Xheladini vom Netto-Markt in Buchen, H. Herkert von der Metzgerei Herkert in Altheim und Buchen, H. Hennig und die Auszubildenden Alissia Schloter und Michelle Höhner von der Firma Keller in Kleinheubach, F. Ruf und H. Kern von der Firma Aurora aus Mudau, H. Hutter mit den Auszubildenden Aron Wild, Thimo Weiss, Baltasar Ehrenfried und Nico Kahl von der Fa. P&G aus Walldürn sowie das Team vom Gastro-Bus aus Stuttgart mit H. Eberhard und H. Händler. Anwesend war auch Berufsberater H. Münch von der Agentur für Arbeit.

Die Referenten stellten ihr Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbildern vor und informierten über ihre Erwartungen und Anforderungen. Die Schüler hatten die Gelegenheit, Firmen kennenzulernen, Fragen zu stellen, individuelle Gespräche zu führen und einen persönlichen Kontakt aufzubauen.

In der Reflexionsrunde mit einem dankbaren Schulleiter Wolfgang Kögel freuten sich alle über eine gelungene Veranstaltung, deren Organisation in den Händen von Konrektorin Elvira Monsch lag. Dabei wurde deutlich, dass die Wege, die in eine erfolgreiche berufliche Zukunft führen, derzeit so breit, offen und unterschiedlich sind wie nie zuvor.

Aufgrund der positiven Resonanz soll es auch im kommenden Jahr wieder einen Berufsorientierungstag geben.