Ausbau der E-Mobilität ein großes Anliegen

Miltemberg. Die Elektro-Mobilität ist ein wichtiger Baustein beim Bewältigen der Klimakrise, denn gerade der Verkehr bietet vielfältige Möglichkeiten, das Klimakillergas CO2 einzusparen. Wie es mit der E-Mobilität derzeit aussieht, wie sie funktioniert und welche Chancen sie bietet, zeigt eine Ausstellung im Alten Rathaus in Miltenberg. Bayern Innovativ, die Stadt Miltenberg und der Landkreis Miltenberg arbeiten dabei zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sieben Exponate sind im Erdgeschoss des Alten Rathauses zu sehen, die E-Mobilität aus Sicht der verschiedenen Nutzer und Akteure der E-Mobilität zeigen. Dabei geht es beispielsweise um die Darstellung der Kosten, den Fahrspaß, das Vertrauen auf die Technik, den Schutz der Umwelt, aber auch um die intermodale Mobilität – also das Zusammenspiel verschiedener umweltfreundlicher Mobilitätsformen.

Konzipiert wurde die Ausstellung von Bayern Innovativ, einer vom Freistaat initiierten Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer. Ihr Ziel ist es unter anderem, Impulse zu geben, Innovationen zu beschleunigen und Vernetzungen voranzutreiben. Dem Landkreis Miltenberg ist wichtig, im Klimaschutz eine Vorbildrolle einzunehmen, bestätigten Landrat Jens Marco Scherf und Kreisbaumeister Andreas Wosnik beim Rundgang durch die Ausstellung. Die Ausstellung solle auf die wachsende Bedeutung der E-Mobilität hinweisen, so der Landrat. Gerade beim Verkehr müsse sich in der Region noch einiges tun, verwies er auf das in Vorbereitung befindliche Konzept „Pfade für eine klimaneutrale Region Bayerischer Untermain“, mit dem die Energiewende positiv beflügelt werden soll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wichtige Erkenntnisse erhofft sich der Landkreis auch vom Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachten (REMOSI), das am 4. April dem Kreistag vorgestellt werden wird. Dabei geht es um Mobilitätsangebote der Zukunft und Siedlungsentwicklung im Sinne der Klimaziele.

Dem bayerischen Wirtschaftsministerium liege die Unterstützung und der Ausbau der E-Mobilität sehr am Herzen, ergänzte Simone Lang (Bayern Innovativ). Sie belegte dies unter anderem mit dem Förderprogramm Ladeinfrastruktur, aber auch mit der Ausstellung, die zur sachlichen Diskussion der Elektromobilität beitragen und einen objektiven Blick ermöglichen soll. Insbesondere Jugendlichen und Schulklassen bietet die Ausstellung einen technologieorientierten Zugang zur Mobilität von morgen – etwa mit Rätseln und Spielen.

Die Wanderausstellung Elektromobilität ist wie folgt geöffnet: Am Samstag, 2. April, von 11 bis 16 Uhr sowie am „Tag der Mobilität“ in der Kreisstadt, verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag, am 3. April von 11 bis 18 Uhr. An diesem Tag soll es weitere interessante Aktionen geben. So soll ein Hybrid-Bus gezeigt werden, auch ein Wasserstoff-Auto soll bereitstehen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Zuge des verkaufsoffenen Sonntags in der Stadt Miltenberg am 3. April zeigt der Landkreis Miltenberg Beiträge zu den Themenschwerpunkten Mobilität und Nachhaltigkeit. Am Engelplatz und im Alten Rathaus werden zwischen 13 und 18 Uhr an Infoständen und in einer Wanderausstellung interessante Entwicklungen und Möglichkeiten aufgezeigt.

Hybridbus zu sehen

Die Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) informiert auf dem Engelplatz über den Öffentlichen Personennahverkehr in der Region, seine Möglichkeiten und Angebote. Dabei werden die klassischen Tarifmodelle sowie innovative Tickets vorgestellt. Darüber hinaus wird ein Hybridbus zur Demonstration neuer Antriebsformen im ÖPNV ausgestellt und über die Berufsperspektive als Busfahrer aufgeklärt.

Auf Einladung der Organisatoren ist die Roadshow „Elektromobilität“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr in Miltenberg mit einem Informationsstand zu Gast. Hier erfahren alle, die Interesse an CO2-freier Mobilität haben, welchen Beitrag Elektromobilität zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung leisten kann. Für Gewerbetreibende, Privatpersonen und Kommunen gibt es Informationen zu Fördermöglichkeiten für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur. Ein Brennstoffzellen-Auto steht als Ausstellungsobjekt bereit.

Unter dem Motto „E-motion anstatt E-mission – Erlebe die Elektromobilität aus einer neuen Perspektive“ ist die Wanderausstellung „Elektromobilität“ des Freistaats Bayern 2021 neu konzipiert worden. Was ist dran am Elektroauto? Ist es tatsächlich umweltfreundlicher? Wie weit reicht der Akku denn nun tatsächlich? Gegenüber elektrisch betriebenen Fahrzeugen bestehen viele Vorbehalte, mancher tut es als Trend ab, andere als unrentablen oder sogar umweltschädlichen Spaß.

An sieben Stationen erfahren die Besucher beispielsweise, wie lang ein Ladevorgang dauert oder wie viel Wasser für die Erstellung einer Elektrobatterie benötigt wird. Die interaktive Wanderausstellung ist auf Initiative der Stadt Miltenberg und des Landratsamts am Mobilitätssonntag im Alten Rathaus in Miltenberg zu sehen.