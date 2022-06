Aus Bauländer Spelz wird Grünkern

Altheim. Am vergangenen Wochenende war es soweit:. Der Bauländer Spelz ist reif und so ist die Grünkernernte in Altheim in vollem Gange. In den Annawiesen bei den Betrieben Bernd und Susanne Lauer sowie bei den Mechlers wird aus dem Bauländer Spelz jetzt der von nah und fern geschätzte und beliebte Grünkern. Ungefähr eine Woche sind die modernen Darren nun in Hochbetrieb – meist bis spät in die Nacht. Bei Familie Mechler ist jeder auf den Beinen und packt mit an.

Wenn der Spelz schließlich auf dem Hof der Mechlers angekommen ist, wird er mit dem System eines Umlauftrockners zum Grünkern. Doch das dauert. Armin Mechler erklärt begeistert, wie die Maschine funktioniert: Innerhalb des Turmes wird der Spelz mittels Förderschnecke nach oben transportiert und anschließend auf die Seite nach unten geworfen. Im unteren Teil des Turms kommt die Luft vom Holzfeuer dazu und die Förderschnecke transportiert den Spelz wieder nach oben.

Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis die Korntemperatur 67 Grad erreicht hat. Circa sechs Stunden dauert die Prozedur. Das Feuer und dessen Temperatur, die konstant zwischen 120 und 140 Grad Celsius liegen muss, wird durchgehend kontrolliert. Per Hand muss hier auch heute noch geschürt werden. Bei 67 Grad ist der Grünkern soweit in die Gerbmühle (Talmühle Rosenberg) gebracht zu werden.

Vor Ort informieren

Armin Mechler freut sich jedes Jahr auf diese kurze, aber intensive Grünkernzeit und lädt interessierte Bürger ein, in den Annawiesen vorbeizuschauen, um sich vor Ort – bei Mechlers oder Lauers – zu informieren und gern auch ein Päckchen Grünkern zu erwerben. Leckere Rezepte gibt es zum Beispiel in „Hauptsache Grünkern!“ das Grünkern-Rezeptbuch des Neckar-Odenwald-Kreises.

Grünkern trocknen wie früher

Wer sehen, riechen, schmecken und fühlen will wie der Grünkern früher getrocknet wurde, kann dies am 10. Juli ab circa 11 Uhr beim Familientag des Heimatvereins „Feuer in der Darre“ erleben. Alle Interessierten sind zum gemeinsamen Ausprobieren, Fachsimpeln und Grünkern-Kiffern eingeladen. Neben dem Darrenbetrieb steht das Grünkernmuseum offen. Für die Kleinen ist eine Spielstraße aufgebaut und Kartoffeln können im Darrenfeuer gegrillt werden. Selbstverständlich werden die Besucher mit kulinarischen Köstlichkeiten rund um den Grünkern verwöhnt. dka