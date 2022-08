Auftritt für einen guten Zweck

Amorbach. „Mother Earth“ war das Thema des Abends und das zugunsten von Müttern und Kindern aus der Ukraine. Diese Idee von Maria Rippberger und ihrem Verein „Im Leben helfen“ Miltenberg fand gemäß ihren Dankesworten 100-prozentige Unterstützung von der Joachim und Susanne Schulz-Stiftung (JSSS), deren Verantwortliche ein ansprechendes Open-Air-Benefizkonzert zu diesem Zweck organisiert hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gleichzeitig verfolgte die JSSS ein weiteres Satzungsziel, und zwar „Klimawandel sinnlich erfahrbar machen“, um Perspektiven des Natur- und Klimaschutzes unter der Überschrift „Klima. Kunst. Kultur.“ für Werte zu sensibilisieren. Das Programm für diesen wohltätigen und ausverkauften Kulturabend „Mother Earth“ hatten Studierende der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim zusammen mit ihrem Dozenten Christian Roos „unplugged“ und sehr mitreißend zunächst neu arrangiert und dann dem Publikum präsentiert mit Stücken, die sich mit Frieden, Gerechtigkeit und der Bewahrung der Schöpfung auseinandersetzen. Entweder Mut machend, empfehlend oder zur Revolution anstachelnd. Doch mit dem stimmgewaltig und beeindruckend A capella gesungenen „We shall overcome“ eröffneten Johanna Götz, Sarah Ringwald und Christian Jahraus (Lead Vocals) zusammen mit Sophia Schwarzl (1. Violine), Franziska Pieper (2. Violine/Bratsche), Elisabeth Erber (Cello), Emma Früh (Querflöte), Debora Niemann (Saxofon), Jonas Ams (E.Bass/Kontrabass), Valentin Moosmann (Schlagzeug) unter Leitung des in Buchen lebenden und an der Mannheimer Musikhochschule unterrichtenden Pianisten, Komponisten und Arrangeurs, Christian Roos den unvergesslichen Konzertabend.

Dieser setzte sich fort mit Interpretationen und neuen Arrangements bekannter Rock- und Popstücke, die sich thematisch mit dem Respekt und der Achtung unserer Erde beschäftigen wie zum Beispiel der „Earth Song“ von Michael Jackson, der außerdem für den aus der indianischen Philosophie stammenden Gedanken einer „Mutter Erde“ steht, die Ursprung und Quelle des Lebens ist und uns die Ressourcen zur Verfügung stellt, die dieses Leben ermöglichen und sichern. Nach dieser Philosophie sind Respekt und Achtung vor dieser Mutter Erde sowie die achtsame, gerechte und nachhaltige Nutzung und Verteilung ihrer Ressourcen untrennbar miteinander verbunden.

Von Protest bis Pop

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Musik im Park So war das Konzert mit Max Giesinger in Schwetzingen Mehr erfahren

Die Auswahl der Songs entsprach dem genannten Themenkreis und reichte von Protestsongs der 60er Jahre bis hin zu aktuellen Pop-Songs, teilweise nach Eigenarrangements der beteiligten MusikerInnen, aber auch eng an das Original angelehnt. Hoffnung drückten beispielsweise die Stücke „What a wonderful world“ von George David Weiss, „Give peace a chance“ von John Lennon oder „Let it be“ aus.

Dazwischen begeisterten die Projektgruppe mit durchaus kritischen – sozial, klimatisch, politischen – Songs von Komponisten, die man nicht vordergründig mit diesen Themen in Verbindung bringt. So beispielsweise „Where have all the flowers gone“ von Pete Senger, „Talkin’ bout a revolution“ von Tray Chapmann, „Shackles“ von den Campbells, „Ihr von Morgen“ von Udo Jürgens, „Imagine“ von John Lennon oder „Heal the world“. Als Widerstandssong wurde in Dänemark seit 1942 „Summertime“ von George Gershwin bekannt, zur Revolte stimmt an der „Redemtion Song“ von Bob Marley, man erfuhr, dass aus Gewalt nichts Gutes entstehen kann, und „Fragile“ von Sting erklärt, dass der Mensch nicht auf die Erde, sondern aus ihr kam.

Alle Songs hier so tiefgründig zu erläutern, wie dies Christian Roos in seiner Moderation so hervorragend gelang würde vermutlich den Rahmen sprengen, aber darüber hinaus erläuterte er auch, dass seine Studierenden sich bei der Premierenumsetzung des Stiftungskonzepts mit Übernachtung in den eigens dafür eingerichteten Räumlichkeiten während der letzten vier Probetage in der Villa Schulz unglaublich wohlgefühlt haben, trotz der sehr intensiven Proben. Das begeisternde und erfolgreiche Open-Air-Benefiz-Konzert, das das Publikum zeitweise komplett mitklatschend und -singend von den Stühlen riss, bestätigte seine Beurteilung.

Stehende Ovationen

Stehende Ovationen und Zugabe-Forderungen des Publikums waren der verdiente Lohn für die Künstler, die den Zugabewunsch wiederum A capella gerne erfüllten. L.M.