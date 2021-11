Anlässlich der Rückkehr der Soldaten des Logistikbataillons 461 Walldürn von den Auslandseinsätzen in Afghanistan, Kosovo, Mali, Libanon und dem Irak fand am Freitag auf dem Wallfahrtsplatz ein feierlicher Appell statt. Dabei wurden all die im Ausland und auch hier in der Heimat erbrachten Leistungen gewürdigt.

In seiner Begrüßung ging Bataillonskommandeur Oberstleutnant Dirck Radunz

...