Auftakt mit „Professor Unrat“

Walldürn. Mit Heinrich Manns „Professor Unrat“ in einer Dramatisierung von John von Düffel eröffnet die Badische Landesbühne die Spielzeit 2021/2022 in Walldürn. Zu sehen ist die Vorstellung am Mittwoch, 13. Oktober, um 19.30 Uhr im Haus der offenen Tür.

Wie viele Tabubrüche verträgt die Gesellschaft? Heinrich Manns weltberühmter Roman als sinnliches Theatererlebnis mit Live-Musik. Hellsichtig befasste sich der Schriftsteller Heinrich Mann (1871 bis 1950) bereits im Deutschen Kaiserreich mit der Analyse autoritärer Strukturen. Unrat tyrannisiert seine Schüler mit überzogenen Vorstellungen von Disziplin und Sittlichkeit, zerbricht an der bürgerlichen Doppelmoral und erlebt seinen gesellschaftlichen Untergang. Mit Marlene Dietrich unter dem Titel „Der blaue Engel“ verfilmt, erlangte Manns satirischer Roman Weltruhm.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Es gilt die 3-G-Regel.