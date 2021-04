Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Eröffnung - K-TV überträgt am 11. April live aus der Basilika / Neue Gestaltungsspielräume für Pilgergruppen Auftakt für die Walldürner Wallfahrtssaion

Premiere in der Basilika: Die erste Wallfahrtssaison in der Geschichte der Wallfahrt wird am 11. April eröffnet. Pater Josef wird die Predigt halten. K-TV überträgt den Eröffnungsgottesdienst live.