Aufrufe nicht beachten

Walldürn/Höpfingen. Die „ungarische Familie“ versucht es immer wieder: In den letzten Tagen fanden Bürger der Region wieder ein Flugblatt im Briefkasten, in dem zur Abgabe nicht mehr gebrauchter Gegenstände aufgerufen wird. Das Nachgefragte reicht vom Radiator über Autoreifen und Kleidung bis hin zu Bruchgold. Die Sammlung soll am heutigen Montag in Walldürn, Höpfingen und möglicherweise auch anderen Orten stattfinden.

Wie die Polizei Buchen mitteilt, hat sich am Freitagnachmittag eine Person aus Walldürn deshalb beim Revier gemeldet, am Sonntag kam ein weiterer Hinweis aus Höpfingen. Wer für die Sammlung verantwortlich ist, ist auf dem Flugblatt nicht zu erkennen.

Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hatte in der Vergangenheit bereits öfter darum gebeten, sich nicht an der illegalen Sammlung dieser „ungarischen Familie“ zu beteiligen. Bei der Aktion handle es sich um eine nicht angemeldete, vermutlich gewerbliche Sammlung von Abfällen. Möglicherweise verhält man sich sogar ordnungswidrig, wenn man Dinge für die Sammlung bereitstellt und damit nicht gemäß entsprechender Vorschriften entsorgt. sab

