Aufklärung über Wildtiere wichtig

Rippberg. Die abwechslungsreiche, waldreiche Odenwaldnatur zu erleben, hat etwas Kraftspendendes. Zu den besonderen Erlebnissen zählt es, Wildtiere in ihrer natürlichen Umgebung zu Gesicht zu bekommen. Was aber, wenn die Natur zu einem nach Hause kommt? Wenn sich Waschbären auf dem Gebäudedach trollen? Wenn der Biber sich dem Garten nähert? Wenn der Wolf den Spazierweg kreuzt? Immer dann ist so genanntes Wildtiermanagement gefragt. Die Aufgabe von Tobias Kuhlmann, dem Wildtierbeauftragten des Neckar-Odenwald-Kreises, ist es, Menschen über Wildtiere wie Waschbär, Biber, Wolf & Co. aufzuklären. Kuhlmann ist diplomierter Forstwissenschaftler und diplomierter Wildtierökologe. Am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr, wird er im Foyer der Sporthalle Rippberg (Petersbrunnenstraße 15) mit all denjenigen ins Gespräch kommen, die in Rippberg oder andernorts im Kreis vom Aufeinandertreffen mit Wildtieren betroffen sind – oder sich darauf vorbereiten möchten.

Arten kehren zurück

Denn zahlreiche Arten erobern sich gerade die Odenwaldnatur teilweise zurück (wie Biber, Luchs, Wildkatze und Wolf), teilweise als neues Terrain (wie Marderhund, Mink, Nutria und Waschbär).