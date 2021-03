Miltenberg. Der dritte Sonntag in der Passionszeit heißt „Lätare“ und gilt unter Christen als vorweggenommenes, kleines Osterfest, denn das Motto heißt: „Freut euch!“

AdUnit urban-intext1

Große Freude herrschte in beiden Sonntagsgottesdiensten am Vor- und Nachmittag– nicht nur durch den vorösterlichen Leitspruch, durch die hoffnungsvollen Texte und durch das wiederholt zitierte Bild vom Weizenkorn, das in die Erde fällt und sterben muss, um neues Leben hervorzubringen.

Pfarrer Lutz Domröse wurde in sein Amt eingeführt. © Roland Schönmüller

Optimismus und Willkommensfreude prägten wie ein roter Faden die beiden Veranstaltungen in der Johanniskirche. Zahlreiche Gläubige aus Miltenberg und Umgebung begleiteten die amtliche und feierliche Einführung von Pfarrer Lutz Domröse durch Dekan Rudi Rupp aus Aschaffenburg, musikalisch gelungen gestaltet von der Gruppe „Rejoice“.

Gute Zusammenarbeit

„Wir sind froh, wieder einen Pfarrer zu haben!“ – betonte eine Kirchenbesucherin. Das war auch der Grundtenor aller Gastredner, beispielsweise der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, der Stadt Miltenberg und anderer Konfessionen, die die bisherige gute Zusammenarbeit fortsetzen möchten.

AdUnit urban-intext2

Der neue evangelische Pfarrer Lutz Domröse ist 57 Jahre alt, verheiratet und stammt aus Mittelfranken. Studiert hat er Evangelische Theologie in Erlangen, Heidelberg und Bern. Pfarrstellen hatte er vorher in Wunsiedel, Nürnberg und Schwabach. Seine Schwerpunkte waren und sind die seelsorgerische Jugend- und Seniorenarbeit, der interreligiöse Dialog und eine abwechslungsreiche Gottesdienst-Gestaltung mit Formaten, die erfolgreich die ganze Familie ansprechen.

Trotz der gegenwärtigen Corona-Pandemie bietet der neue Pfarrer mit seinem bewährten Team vielfältige Hilfen und Gespräche an.

AdUnit urban-intext3

Seine Kontaktdaten: Telefon 09371 / 94 89 544, Telefonnummer der Seelsorge 0800/1110111. rsc