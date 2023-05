Auf dem Marspfad unterwegs

Walldürn. Der Tag des Wanderns des Deutschen Wanderverbands findet am Sonntag, 14. Mai, statt. In Walldürn kann man an diesem Tag den Marspfad kennenlernen. Am 14. Mai ist es wieder soweit, viele Tausend Menschen informieren sich anlässlich des Tages des Wanderns in ganz Deutschland über die Vielfalt des Wanderns. In diesem Jahr feiert der Deutsche Wanderverband am 14. Mai zudem sein 140. Jubiläum. Rund 400 Veranstaltungen werden bundesweit stattfinden. Wandervereine, Naturschutzorganisationen, Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sowie viele weitere Organisationen bieten spannende und informative Aktionen an.

In Walldürn hat sich die Tourist- und Freizeitinformation etwas Besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Mit dem Wanderführer, Georg Hussong, startet ein kurzer und inhaltsreicher Ausflug auf dem Marspfad. Auf dieser abwechslungsreichen Strecke erwarten die Teilnehmer von 10 bis 12 Uhr jede Menge Informationen, wunderschöne Ausblicke und genügend Möglichkeiten zum Ausruhen. Hussong führt entlang des obergermanisch-raetischen Limes in die römische Geschichte. An der Fotowand kann man ein Foto für die Ewigkeit schießen und an einem Gewinnspiel teilnehmen: Es bietet sich die Möglichkeit auf ein römisches Picknick für bis zu zehn Personen. Dieser Rundwanderweg startet und endet am Golfclub, wo im Anschluss gegessen werden kann.

Teilnahme nur auf Anmeldung: Die Plätze sind begrenzt. Dieser 2022 vom Deutschen Wanderverband zertifizierte circa fünf Kilometer lange Komfortwanderweg ist für alle Altersklassen geeignet. Es empfiehlt sich dennoch festes Schuhwerk und dem Wetter entsprechende Kleidung.

Alle Teilnehmenden von Aktionen zum Tag des Wanderns am 14. Mai bekommen vom Deutschen Wanderverband (DWV) einen Pin mit dem bunten Logo zum Tag des Wanderns, eine Blumen-Samentüte, ein Gutscheinheft und weitere Überraschungen. Es wird ein kleiner Unkostenbeitrag vor Ort kassiert, inklusive Römertrunk im Golfclub.